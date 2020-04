Herr Kern, Ihr Festival Enjoy Jazz veranstaltet am Donnerstag, 30. April, um 20 Uhr ein Benefizkonzert mit den Stars der regionalen Szene, das aus dem Club Ella & Louis gestreamt wird. Was sind die Ziele?

Rainer Kern: Musik! Jazz ist das Ziel! Der Anlass ist der International Jazz Day der Unesco, zu deren Kreativstädtenetzwerk Mannheim ja als City of Music gehört. Daran möchten wir als größtes deutsches Jazzfestival in der Zeit der Corona-Krise, in der Live-Musik zwangsläufig unterrepräsentiert ist, gemeinsam mit der Stadt partizipieren. Der Zweck ist es, Musikerinnen und Musikern nicht nur eine Bühne zu bieten, sondern sie auch für ihre Kunst zu bezahlen. Enjoy Jazz und Startup Mannheim finanzieren gemeinsam Festgage und Technik. Es kann online aber auch gespendet werden. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die zehn Künstler und Künstlerinnen. Es ist eine Solidaritätsaktion für die Kultur – und vor allem die, die sie auf der Bühne umsetzen. Unseren Stream werden viele Unesco-Musikstädte weltweit teilen. Die Klammer um den Abend ist die Kampagne „We R Culture“, die wir gleich zu Beginn der Krise global initiiert haben.

Das All-Star-Aufgebot spielt wegen des Abstandsgebots meist in Trio-Besetzungen. Wie hat man sich das vorzustellen?

Kern: Gastgeber Thomas Siffling und ich haben das Konzept besprochen und das Thema Standards ausgegeben. Weil es ein wichtiges Song-Format im Jazz ist, Standards hat jeder, ohne viel proben zu müssen, drauf, und sie bilden einen Schwerpunkt bei Enjoy Jazz 2020. Alle sprechen sich vorher kurz ab, der Rest ist Jazz – also Improvisation.

Wie sieht das Programm konkret aus?

Kern: Die Trios gruppieren sich oft um Schlagzeuger Erwin Ditzner und Bassist TC Debus. Beim ersten Song „Ladies In Mercedes“ kommt Vibrafonist Claus Kiesselbach dazu, beim zweiten „But Not For Me“ Sängerin Nicole Metzger. „Egyptian Fantasy“ spielen Saxofonistin Alexandra Lehmler und Gitarrist Marcus Armani im Duett. Außerdem finden sie alle mit Sängerin Juliana Blumenschein, Posaunist Bernhard Vanecek, Olaf Schönborn am Saxofon und Thomas Siffling mit der Trompete weitere reizvolle Kombinationen. Im Finale wird der Sound von allen zehn Musikern beim „Work Song“ zusammengefügt. jpk (Bild: Bogna Kociumbas)

https://www.youtube.com/user/enjoyjazzfestival/live

