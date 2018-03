Anzeige

Man kann fast greifen, wie wohl dieser Abend den knapp 3000 Zuschauern in der ausverkauften Eberthalle tut. Der Applaus für Dieter Nuhrs neues Programm „Nuhr hier, Nuhr heute“, das in Ludwigshafen seine Premiere im Rhein-Neckar-Raum erlebt, wirkt regelrecht erleichtert, nimmt aber auch oft Parteitagsintensität an. Offensichtlich kommen viele zum satirischen Hohepriester des gesunden Menschenverstands nicht nur, um sich gepflegt unterhalten zu lassen. Hier geht es auch um Selbstvergewisserung. Und die gelingt. Die Welt mag noch so durchdrehen, die Politik sich auf den Kopf stellen und Kindergartenfaxen machen – im kollektiven Gelächter darüber rückt sich Einiges gerade.

Wie verquer die Wahrnehmung durch die permanente Präsenz von meist schlechten Nachrichten geworden ist, zeigt sich an einer Publikumsreaktion am deutlichsten.

Spiel mit Publikumsreaktionen

Als Nuhr sich nach einem fast altkabarettistischen Einstieg über Groko und Merkel zur Essener Tafel hangelt, die keine neuen Migranten mehr bedienen möchte, stellt er trotz all dem die Aussage in den Raum: „Es ist okay hier, es ist okay in diesem Land.“ Er erntet – natürlich ganz gezielt – verblüfftes Schweigen, das sich sogar ein wenig empört anfühlt. Die Frage: „Wie kann er so was sagen?“, hängt über den Köpfen, bevor die Menschen über ihre eigene Reaktion lachen müssen. Das ist die Steilvorlage für Nuhr, um all das Schlechtgerede, den grassierenden Alarmismus oder blanken Unsinn in Grund und Boden zu argumentieren. So energisch, beinah wütend hat man ihn selten gesehen. Einmal bellt er fast in den tosenden Applaus: „Lassen sie mich ausreden!“