„Es ist sehr wichtig, Haltung zu zeigen“

Ob Goldene Kamera, Ludwigshafens Preis für Schauspielkunst, Bayerischer Fernsehpreis oder Grimme-Preis – Iris Berben hat jede Auszeichnung erhalten, die man sich als Schauspielerin in Deutsch-land verdienen kann, und ist nach wie vor eine der Großen im Film- und Fernsehgeschäft. Am 12. August wird sie 70 Jahre alt. Im Interview verrät sie, wie sie den Ehrentag feiert – und wieso sie froh ist, nicht in Pension geschickt zu werden. Von Katja Schwemmers

Frau Berben, wie ist es, in Zeiten von Corona seinen 70. Geburtstag zu feiern?

Iris Berben: Das ist eine ungewohnte Erfahrung, aber damit bin ich ja nicht alleine in dieser Zeit.

Wie werden Sie Ihren Ehrentag verbringen?

Berben: Da ich momentan das große Glück habe, in Köln einen Vierteiler zu drehen, habe ich mir nur diesen Tag frei erbeten. Und den werde ich wohl sehr entspannt und ruhig verbringen.

Wie sind Sie durch die Corona-Zeit gekommen?

Berben: Ich habe sehr viel gelesen. Bücher, die schon lange darauf gewartet haben. Filme und Serien gestreamt, die mich größtenteils in unterschiedlicher Weise unterhalten haben. Und mit den Hufen gescharrt, weil mir mit Wucht so viel bewusster wurde, wie sehr wir Kunst und Kultur brauchen. Nicht als Luxusgut, sondern zum Überleben.

Zu Ihrem 70. Geburtstag gibt es dann auch gleich zwei Filme mit Ihnen im Fernsehen: In „Mein Altweibersommer“ spielen Sie eine Frau, die eine lebensverändernde Entscheidung fällt. Was hat Ihr Leben nachhaltig verändert?

Berben: Sicherlich die Geburt meines Sohnes. Ab da traf ich Entscheidungen im Hinblick auf meinen Sohn. Geprägt haben mich außerdem die Sechziger, in denen ich groß geworden bin. Wir wollten ein anderes Leben und nicht nahtlos so weitermachen wie die Generation vor uns. Diese Zeit hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen. Als Schauspielerin will ich mich einbringen und Verantwortung übernehmen. Das ist gerade in diesen Zeiten wichtig, in der die Gesellschaft Gefahr läuft, immer weiter auseinanderzudriften.

In „Nicht tot zu kriegen“ spielen Sie die Filmdiva Simone Mankus. Gibt es etwas, was Sie mit der Figur gemeinsam haben?

Berben: Wir fallen wohl beide in die Kategorie „Rampensau“, und auch bei mir gab es kleine Skandale – zumindest empfanden es andere so. Wir sind beide in einem Alter, in dem man Bilanz zieht. Aber anders als sie lebe ich nicht in der Vergangenheit und brauche auch keine überkandidelten Diva-Auftritte. Die Welt und das Filmgeschäft haben sich verändert, und ich mich zum Glück auch. Was nicht heißt, dass ich die kreative Spielwiese der 1970er nicht vermisse und nicht doch mal wehmütig werde, wenn ich mich als junge Frau in alten Filmen sehe – für „Nicht tot zu kriegen“ wurden ja bewusst einige Szenen und Bilder von früher verwendet.

Fällt das Schauspielern leichter mit den Jahren?

Berben: Schon. Ich glaube ja, dass man mit 70 eine andere Tiefe kennt: die Tiefe des Verlustes und der Angst. Mit 20 bist du doch diejenige, die das Leben bestimmt – glaubst du jedenfalls. Das ist das Privileg der Jugend. Es ist auch gut für dich, so selbstbewusst aufzutreten. Aber man kann auch selbstbewusst sein in einem Alter, in dem man sehr viel Leben gelebt hat, weil man das Leben auch reflektiert.

Was wäre ein Grund für Sie, aufzuhören?

Berben: Wenn man den Beruf krankheitsbedingt nicht mehr voll ausüben kann oder wenn man merkt, man wird nicht mehr angenommen oder wahrgenommen – dann sollte man schon die Reißleine ziehen. Bei mir sind die Antennen diesbezüglich immer weit ausgefahren, ich bin ein Sensibelchen, was das betrifft.

Im April waren Sie als Mutmacherin auf dem Cover der deutschen Vogue. Eine Altersdiskriminierung gibt es bei Ihnen nicht, oder?

Berben: Nein. Ich denke, da sind wir generell auf einem recht guten Weg. Frauen werden nun auch in einem reiferen Alter wahrgenommen. Das ist auch nicht selbstverständlich, das war vor 20 Jahren noch anders. Wir sind jedoch längst noch nicht da, wo wir hinwollen. Bis das zur Normalität wird, haben wir noch viel Arbeit vor uns.

Sind Sie trotzdem froh, dass Sie – anders als die meisten von uns - einen letzten Tag vor der Pensionierung nicht erleben müssen?

Berben: Ja, das bin ich. Denn sonst wäre ich bereits seit fünf Jahren in Rente! Dass ich auch diesbezüglich selbstbestimmt bin, ist auch so ein Privileg. Ich bin froh, dass ich meinen Beruf, der auch Teil meines Lebens, meiner Leidenschaft, meiner Neugierde und meiner Lust ist, nicht an den Nagel hängen muss und es nicht heißt: Ab jetzt darf ich nicht mehr. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, denn ich bin im Leben nicht viel anderes als Schauspielerin.

Wie meinen Sie das?

Berben: Das, was ich als Schauspielerin brauche, die Neugierde und die Empathie, andere Menschen zu begreifen und ihre Biografien nachvollziehen zu können, macht mir schon auch im Leben Spaß. Weil mich Menschen interessieren und ich Lust auf Menschen habe. Sich in andere Menschen hineinzudenken macht einem übrigens auch einen sehr weiten und toleranten Kopf.

Gibt es etwas in Ihrem Leben, was Sie lange nicht getan haben, aber worin Sie immer gut waren?

Berben: Ich war in einigen Dingen sehr gut. Ich habe mal richtig gut Tennis gespielt und war ganz gut im Skilaufen. Ich denke heute immer, dass mir ein bisschen mehr Sport gutgetan hätte. Ich mache ja gar keinen Sport.

Da kriegen jetzt aber alle Frauen, die sich im Fitnessstudio abmühen, einen Nervenzusammenbruch.

Berben: Ach nein, das glaube ich nicht. Denn dafür kann ich ja nichts. Ich kann auch essen, so viel ich will. Das ist ein Geschenk. Es gibt aber genügend andere Sachen, mit denen ich Leute auf den Keks gehe: mit meiner Geschwindigkeit, mit meinem Einfordern, mit meiner Nervosität.

Aber eine Bucketlist haben Sie nicht?

Berben: Ich habe wenig nicht gemacht. Wenn ich eine schlechte medizinische Diagnose bekäme und nur noch kurze Zeit zu leben hätte, hätte ich keine Liste abzuarbeiten. Ich würde mir dann wünschen, dass ich das Leben nochmal voll begreife und wahrnehme und Dinge einfach zulassen kann.

Sind Sie gut darin, im Moment zu leben?

Berben: Ja. Ich nehme das Leben bewusst wahr und nichts für selbstverständlich.

Das sagt sich immer so leicht. Aber Sie haben doch sicherlich auch Stress, oder?

Berben: Ja, natürlich, aber wenn der Stress anfängt, dein Leben zu dominieren, sind das die Momente, sich zu sagen: Pass mal lieber auf, das ist gar nicht selbstverständlich, was du hier machst, wie privilegiert du lebst, was du erleben kannst, wie du denken kannst, wie du funktionierst. Man hätte ja auch als Volltrottel auf die Welt kommen können, ne? Oder an einem Platz auf der Erde, wo man weniger privilegiert ist. Ich glaube, wenn man sich bewusst macht, dass nichts selbstverständlich ist, ist man immer eher auf der guten Seite.

Kann man das Leben mit 70 in allen Facetten genießen?

Berben: Na klar! Wir tun so, als könnten das nur 20-Jährige und als würde das Leben aufhören, wenn man die 60 passiert hat. Natürlich hört das Leben nicht auf! Es gibt Menschen, die vielleicht ihr ganzes Leben lang körperlich so malocht haben, dass sie sagen: Jetzt ist das vorbei, jetzt möchte ich anders leben.

Haben Sie schon mal im Internet nach Krankheiten gegoogelt?

Berben: Ich bin kein Hypochonder, aber ich würde googeln, um mehr zu erfahren. Ich habe mich allerdings mit Ärzten unterhalten, die erzählten, dass Menschen zu ihnen kommen und ihnen mitteilen, wie die Diagnose ist und was die Therapie sein sollte. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Ich finde das gefährlich.

Beschäftigen Sie sich viel mit der Endlichkeit?

Berben: Klar! Ich werde 70. Jetzt ist es nicht mehr etwas, was man sich vorstellen muss so wie früher mit 30, sondern jetzt ist es eine biologische Zeit und Uhr, die da tickt. Natürlich denke ich über den Tod nach. Es ist da, ich verdränge es auch nicht. Das ginge auch gar nicht, weil es in meiner Familie und meinem Freundeskreis so viele Abschiede gibt. Das bedeutet doch auch immer ein Reflektieren, wie der Status Quo bei einem selber ist, und wo man steht. Man fängt an, sich all die philosophischen Fragen zu stellen, beispielsweise warum das Leben überhaupt aufhört.

Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Berben: Ich bedaure nichts. Es ist schön, das sagen zu können. Ich habe das Leben wirklich in vollen Zügen genossen. Getanzt, wo es ging, Wein getrunken, wo es ging. Und die Disziplin gehabt, wo es sein musste. Du musst beides können.

Gibt es eine bestimmte Figur, die Sie noch reizen würde?

Berben: Ich habe das Gefühl, es sind ständig reizvolle Figuren, die ich in den letzten Jahren entdecken darf. Das war auch mit der ZDF-Serie „Die Protokollantin“ so. Ich wehre mich aber dagegen, wenn man mir diesbezüglich einen Mut zur Hässlichkeit attestiert. Das finde ich eine Gemeinheit. Man ist nicht hässlich, wenn man ungeschminkt ist und kein vorteilhaftes Licht hat. Hässlich bist du nur, wenn du einen schlechten Charakter hast.

