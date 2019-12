„Es ist Zeit zum Aufwachen, auch nach Weihnachten“

„Schreiben Sie mir, wann Sie wollen, ich beantworte alle Fragen, wann ich kann, nachts, per E-Mail“, schreibt Rafik Schami in die Redaktion. Er sei auf Lesereise und habe keine Zeit für Interviews. 110 Lesungen von September bis April. Schami schreibt also E-Mails. Nicht nur aus Großstädten wie München Berlin, Hamburg und Köln. Er schreibt auch aus Ravensburg, Memmingen, Salzburg, Regensburg,

...