Es scheint die Sonne

Eine gute Prise Mundart, gepaart mit einer Portion Rockmusik, dazu ein Schuss Pop: Wenn der Komiker Christopher Seiler und der Filmemacher Bernhard Speer gemeinsam auf der Bühne stehen, lassen sie es ordentlich krachen. Als Seiler und Speer füllen sie nicht nur die Konzerthallen ihrer Heimat Österreich. Auch in Deutschland haben die Vertreter des Austrorock bereits eine ansehnliche Fangemeinde. Denn die Band versteht es, eingängige Melodien mit sozialkritischen Texten zu kombinieren. Ihre „TourNeunzehn“ hat die Musiker am Donnerstag in die Heidelberger Halle 02 geführt. Mehr als 600 Besucher feierten die Gruppe, die mit einer kongenialen Liveband Klassiker und neues Material präsentierte.

Ernster Kern hinter dem Humor

Während im Freien Minusgrade vorherrschen, zieht im Saal die Sonne ein: Das Konzert eröffnen Seiler und Speer mit der rockigen Reggae-Nummer „Bonnie und Clyde“. Das Lied handelt von einem Bankräuber aus Verzweiflung, der sich mitten beim Überfall verliebt. Mit tragikomischem Ausgang. Überhaupt beherrschen die Herren die Kunst, Lieder zu schreiben, die zunächst eine humoristische Komponente haben; gräbt man aber tiefer, steckt ein ernster Kern darin.

Das melancholische „Der letzte Schnee“ handelt oberflächlich von Weihnachten. Doch statt besinnliche Stimmung zu verbreiten, kritisiert es den Konsum zum Fest der Liebe und die Hartherzigkeit gegenüber Bedürftigen. Das flotte „Principessa“ nimmt eitle Damen augenzwinkernd aufs Korn, während das Reggae-lastige „Stopp die Zeit“ rät, im Hier und Jetzt zu leben. Ruhige Töne schlagen Seiler und Speer mit „Setz di her“ und der Liebeskummer-Hymne „Ala bin“ ein.

Das Duo zeigt beim Auftritt auch seine lockere Seite. Partyatmosphäre verbreiten die Österreicher mit dem Trinklied „Ob und Zua“: Samt rockigen Rhythmen und viel Tempo steht die Fröhlichkeit im Zentrum. Als Zugabe gibt’s auch „Ham kummst“ sowie die temporeiche Nummer „Maunchmoi“. Viel Beifall.

