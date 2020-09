Es war ein Elektroschock

Beethoven traf mich wie ein Elektroschock. Ich war jung, kannte natürlich ein paar Sinfonien und zählte die Dritte in einer Bernstein-Aufnahme sogar zu meiner noch schmalen Schallplattensammlung. Der Schock aber kam anders. Schuld daran hatten zwei Menschen: der großartige Pianist Arthur Rubinstein und Friederike. Den einen, Rubinstein, sah ich damals im Schwarz-Weiß-Fernseher die letzte Klaviersonate op. 111 spielen. Die andere, Friederike, hörte ich live mit der zweiten Sonate in f-Moll. Von da an war Beethoven mein ein und alles. Ich legte meine Gitarre zur Seite und ging zu Klavierlehrer Grauschopf, dem ich sagte: Ich will Beethoven spielen. Gesagt, getan.

Wir sind Seelenverwandte. Wenn ich Beethoven spiele, denke ich, die Musik kommt aus mir heraus. Seine Motive, die Verve seiner Begleitfiguren und überhaupt der ganze Gestus, die Kraft, das Pathos und die Archaik der Gefühle – das bin dann ich. Ich weiß, dass das Ungestüme ein Teilchen von mir ist. Wenn ich nicht Beethoven gespielt habe, habe ich ihn gehört. Besonders gern nachts im Bett mit der Partitur. Ich versuchte, den Zusammenhang zwischen den Noten und dem Sturm herauszubekommen, den sie entfachen.

So entdeckte ich nach und nach die Klaviersonaten und Diabelli-Variationen. Der nächste Schlag traf mich, als ich die Streichquartette hörte – vor allem die späten, die ich mir mit dem Stuttgarter Melos-Quartett live und auf Platte angehört habe. Erst als ich etwas später Karlheinz Stockhausens Klavierwerk entdecken durfte, wurde mir klar: Beethoven war der Beginn der Moderne. Die Zertrümmerung von Themen im Spätwerk, die fast abstrakte Fragmentarisierung von Gedanken, der stoische Einsatz von Stille in den Pausen, die kosmologische, auf Ganzheitlichkeit der Welterfassung gerichtete Betrachtungsweise, die ja auch Beethovens Humanismus und seinen Einsatz für ein geeintes Europa beinhaltet – all das führte bei mir zu heftigsten Gefühlen.

Vom Missbrauch seiner Musik wusste ich damals nichts. Die Nazis wie die DDR-Sozialisten haben ihn ideologisch benutzt. Doch dafür kann er nichts. Beethoven ist bis heute mein Alpha und Omega. Die Hammerklaviersonate ist für mich das großartigste Werk überhaupt – vergleichbar allenfalls mit Bachs universeller „Kunst der Fuge“, Hieronymus Boschs „Garten der Lüste“ oder der „Odyssee“ des Homer. Es gibt kein „Roll over Beethoven“.

Stefan M. Dettlinger leitet das Kulturressort dieser Redaktion. In der Kolumne „Mein Beethoven“ schreiben anlässlich seines 250. Geburtstages das ganze Jahr über Menschen über ihr Verhältnis zum Komponisten.

