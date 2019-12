„Es war einmal, bevor es einmal war“

Sein erstes abendfüllendes, rund eineinhalbstündiges Tanzstück „Es war einmal …“ für das Mainfranken Theater Würzburg choreografierte Artist in Residence Kevin O‘Day als eine Mischung von zeitgenössischem Tanz und Körpersprache, die ganz auf eine Auftragskomposition von John King setzt.

Mit dem amerikanischen Komponisten, der neben Kammermusik, elektronischen Werken und Opern auch Ballette komponierte, hat Kevin O’Day bereits lange vor seiner Würzburger Zeit mehrere Produktionen zur Aufführung gebracht. Bereits 1998 gründeten O‘Day als Tänzer und sein Landsmann John King das Ensemble „O’Day Dances“. Die signifikanten Unterschiede der zwölf Tänzer in Gestalt und Ausdruck, die wenig Spielraum für eine synchron tanzende Gruppierung lassen, korrespondieren mit der offenkundigen Intention, die Eigenständigkeit der Musik und des Tanzes zu bewahren.

So entsteht der Eindruck von improvisierten, spontan entstehenden Schrittfolgen mit wenigen Zitaten aus dem Bewegungsrepertoire des klassischen Balletts. Es ist ganz der Tanzstil der Frankokanadierin Dominique Dumais, die weniger auf homogene Gruppierungen und solistische Bravourstücke, sondern auf einen raumfüllenden, beständigen Flow der Bewegungen setzt.

Geschichten zu erzählen ist O‘Day jedoch nicht fremd; so schuf er 2008 für Stuttgart das Handlungsballett Hamlet zu Musik von John King. Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit, in der dem neuen Würzburger Ensemble viel Platz für Improvisationen gelassen wurde, überrascht O‘Day in seiner neuen Produktion zunächst mit ansprechenden, sorgsam einstudierten Soli mit einigen Pas de Deux.

Gemäß dem Motto „Es war einmal“ werden Assoziationen zu Grimms Märchen „Rapunzel“ mit der Haarleiter oder dem Fenster aus „Romeo und Julia“ geweckt. Abgesehen von diesen Zitaten will er keine Interpretation vorgeben: „Es gibt keine vorgeschriebene Sichtweise“. Innovativ wird es vor allem nach der Pause, als einzelnen Teilen der Choreografie nach dem Zufallsprinzip Musikstücke zugelost werden. Digitale Zeitansagen auf der Bühne markieren den Anfang und das Ende des Musikstücks, zu dem die Tänzer performen. So stellt jede Aufführung neue Anforderungen, mit denen O‘Day und King ein neues Kapitel ihrer den zeitgenössischen Tanz bereichernden Zusammenarbeit aufgeschlagen haben. Was von den Tänzern höchste Konzentration erfordert, lässt den Zuschauer teils etwas ratlos zurück; auf das Erzählen einer Geschichte wird bewusst verzichtet.

Um durch den Tanz Musik sichtbar zu machen, bedienen sich die Tänzer weiß leuchtender Kugeln, die zu stark rhythmisch geprägten Trommelklängen von Hand zu Hand wandern und gleichzeitig ihre Kräfte an die neuen Besitzer übertragen. Zum Erfolg tragen auch kongeniale Partner wie Thomas Mika, der mit absenkbaren rechteckigen Bühnenteilen immer neue Perspektiven eröffnet, und Mariella von Vequel-Westernacht bei, deren Lichtgebung die Szenen abwechslungsreich kommentiert. Das Tanzensemble hat sein Potenzial an Ausdrucksstärke noch lange nicht ausgeschöpft.

