E.T. zu Besuch auf einem afrikanischen Marktplatz

Das Arsenal an Instrumenten würde nahezu für eine Bigband reichen. Doch auf der Bühne des Mannheimer Jazz- und Musikclubs Ella & Louis stehen gerade einmal drei Musiker, die vor allem eines nicht sein wollen: ein klassisches Klaviertrio. Gegen diese Vereinnahmung wehren sich David Helbock, Johannes Bär und Andreas Broger mit sardonischer Dekonstruktion. Ihr Programm versteht sich als Hommage an die Klassiker des Jazz – und zugleich als robuste Absage an die Dauerschleife der Tradition.

Diesen Spagat schaffen die Musiker dank nimmermüder Spiellaune und jugendlicher Unerschrockenheit, die ein Abgleiten auf gewohnte Bahnen verhindern. Ihr Konzertprogramm beschreibt denn auch einen weiten Weg: von Abdullah Ibrahims „African Marketplace“ bis zu John Williams Filmmelodie „E.T.“. Zwar verzichtet der österreichische Pianist David Helbock auf eine folkloristische Einfärbung der Stücke, wie diese etwa den Brubeck-Klassiker „Take Five“ auf dem Album „Tour d’Horizon“ ironisiert. Dennoch liefert das maskuline Trio einen durchaus rustikalen Sound ab, der im Jazzclub gehörig Druck auf die Ohren macht.

Aber trotz Alphorn und Tuba werden die Jazzklassiker nun keineswegs in Dirndl und Lederhose auf die Bühne gestellt. Johannes Bär setzt diese Instrumente vielmehr so selbstverständlich ein, als seien sie für ein modernes Ensemble erdacht. Seiner Tuba kann er derart geschmeidige Töne entlocken, als seien sie von einem Kontrabassisten gezupft. Zu hören gibt es Natur- und Tierlaute – und ein Instrument, das schnarren, säuseln, schnurren, seufzen und glucksen kann. Zusätzlich wechselt der Unterhaltungsmusiker nicht nur behände zwischen Trompete, Posaune und Flügelhorn, sondern dient dem Ensemble auch noch als Perkussionist.

Zwei Saxofone auf einmal

Auch Andreas Broger ist ein Multiinstrumentalist, der in einem Stück nicht nur Flöten und Klarinetten wie im Flug tauscht, sondern auch zwei Saxofone auf einmal blasen kann. In einem durchaus elegischen Arrangement gibt Broger Emily Dickinsons Gedicht „Tell all the Truth“ auch gesanglich zum Besten. Hin und wieder liefert der Saxofonist durchaus bestechende Soli ab, etwa in Cedar Waltons „Bolivia“, dem Johannes Bär mit Mundpercussions einen ziemlich funkigen Drive verpasst.

Das klingt bei weitem nicht alles filigran, aber äußerst lebendig. John Williams’ „E.T.“ setzt David Helbock am Flügel mit episch-symphonischen Akkorden in Szene, die einen vollen Orchestersound imitieren. Hin und wieder streicht der Pianist auch über die Saiten seines Flügels oder zupft sie an. Und in „Watermelon Man“ von Herbie Hancock sorgen Pfeife, Blockflöte und miauende Töne aus dem Flügelhorn für kalauernde Impulse.

Trotz gelegentlicher elektronischer Soundeffekte präsentiert sich diese Musik handgemacht und stets mit einem satten Schuss Ironie, der die behandelten Jazzklassiker zwar nicht bloßstellt, verspannte Ehrfurcht aber vermeidet. Virtuosität liefern die Musiker im flexiblen Umgang mit ihren Instrumenten wie selbstverständlich dazu.

