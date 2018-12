Eva Hosemann liest in Jagsthausen

Vor dem Start der Spielzeit im Sommer, ab Juni 2019 im Burghof, laden die Burgfestspiele Jagsthausen wieder zu besonderen Vorstellungen in das Gewölbe der Götzenburg ein. Erstmals finden in der kommenden Spielzeit vier Gastspiele im Gewölbe statt. Den Auftakt macht, die in Jagsthausen bereits bekannte Regisseurin Eva Hosemann am 15. Dezember um 19 Uhr mit einer Weihnachtslesung. „Schon wieder Weihnachten“ lautet das Motto des Abends, an dem der Vorweihnachtsstress, der wieder viel zu früh gekommen ist, in den Hintergrund rückt. In ihrem Programm, das einzig für diesen Abend entwickelt wurde, zieht sie einen großen Querschnitt zum Thema Weihnachten und was Wissenswertes, Amüsantes und Poetisches dahintersteckt. Natürlich fehlt auch eine Weihnachtsgeschichte nicht. Humorvoll, aber auch besinnlich taucht sie fernab des Alltags ein in diese besondere Zeit des Jahres und entschleunigt so vom Stress.

