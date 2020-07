Eventkultur fordert Hilfe für Clubs

Noch immer ist für Club- und Livemusikspielstätten unklar, wann für sie der Lockdown ein Ende hat – während sich das öffentliche Leben in vielen Bereichen öffnet. Auf diesen Umstand hat am Wochenende der Vorstand von Eventkultur Rhein-Neckar in einer Mitteilung (erneut) aufmerksam gemacht – und die Kommunen in der Metropolregion zum Handeln aufgefordert.

So fordert Eventkultur Rhein-Neckar, dass Livemusikspielstätten in der Baunutzungsverordnung als „Anlagen kultureller Zwecke“ anerkannt werden. Momentan werden die als „Vergnügensstätten“ ausgewiesen – eine Aberkennung des kulturellen Beitrags, heißt es. Zudem führe die Einordnung dazu, dass Spielstätten „in nur wenigen ausweisbaren Gebieten angesiedelt und betrieben werden dürfen“. Das trage „direkt zum Clubsterben bei“. Zudem fordert der Vorstand die Städte Mannheim und Heidelberg auf, den Erlass von Mieten für Clubs in nichtstädtischen Liegenschaften zu prüfen, um diese finanziell zu entlasten. Ausdrücklich begrüßt wird dagegen die vom Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner angekündigte Einrichtung einer regionalen Livemusikförderung. seko

