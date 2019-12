Existenzialist Currentzis begeistert mit SWR Symphonieorchester in Mannheim

Mannheim.Also das ist mutig. Nach einer gut 90-minütigen Mahler’schen „Neunten“, in der uns dieser Dirigent im Mannheimer Mozartsaal vor allem mit einem superlangsamen Adagio von fast 33 Minuten (und damit um rund 25 Prozent länger als Solti, Maazel & Co.) auf die Folter spannt, schickt er uns in die Pause „auf einen Drink“ und sagt: „Kommt in 20 Minuten wieder.“

Gesagt, getan: Dann gibt es

...