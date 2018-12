Exklusive Einblicke

Einmal im Jahr sind die Freunde und Förderer des Nationaltheaters Mannheim bei Tanz-Intendant Stephan Thoss zu Gast, erläutert „Freunde“-Vorsitzender Achim Weizel. „Es lohnt sich wirklich hierherzukommen“, fügt Weizel hinzu, als er die Gäste der „Begegnung“-Reihe begrüßt.

Im Foyer stehen Lebkuchen, Mandarinen, Plätzchen bereit, drinnen, im Saal des Tanzhauses, erwartet die Besucher eine choreografische Darbietung – und eine Überraschung. Aber öffnen wir eine programmatische Kalendertür nach der anderen: Zunächst führt das Ensemble Ausschnitte aus einer Produktion auf, die am 11. Januar Premiere im Schauspielhaus feiern wird – „Die vier Jahreszeiten / Empty House“, ein zweiteiliger Tanzabend mit Choreografien von Johan Inger und Giuseppe Spota mit der Musik von Antonio Vivaldi und Félix Lajk.

Kreation einer Uraufführung

Hier erleben die Zuschauer einen exklusiven ersten Einblick in Guiseppe Spotas Arbeit, der zu Vivaldis Konzertzyklus eine Uraufführung kreiert, in der die Mannheimer Compagnie Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu uns sprechen lässt. Der „Frühling“ erklingt, und es erscheint leicht – und empfindsam – wie vom Wind aufgewirbeltes Blattwerk und kraftvoll wie die erwachende Natur, wie die Tänzer Vivaldis Klänge in Bewegung kleiden.

Es folgt ein Auszug aus „Empty House“, in dem sich Inger dem Sujet der Orientierungslosigkeit widmet und Versuche zeigt, aus Einsamkeit und Isolation auszubrechen. Ausdrucks- und spannungsvoll, in einem Vielklang individueller Körpersprachen drängen und ringen die Tänzer, werden zu Suchenden und Aufbegehrenden, die Raum und Nähe ausloten.

Und schließlich die Überraschung: ein „Weihnachtszeiträtsel“, wie Thoss enthüllt, bei dem die 15 Tänzer (unterstützt von einem Nikolaus und einem Geschenke-Engel) Begriffe darstellen (etwa „Schnee von gestern“) – wer sie errät, erhält ein kleines Präsent. Ein heiterer, herzlicher und künstlerisch bestrickender Abend: Es lohnt sich wirklich, hierherzukommen!

