Experiment mit positivem Ausgang

„Nun ist Geselligkeit am End“, heißt es im „Jedermann“, als der Tod den „reichen Mann“ beim Festbankett ereilt. In Zeiten der Pandemie wurden diese Worte in makaberer Weise aktuell und hätten um ein Haar auch die 100. Saison der Salzburger Festspiele vereitelt. Doch das Musik- und Theaterfestival konnte stattfinden, wenn auch zusammengestutzt und unter strengen Vorgaben.

Bis kurz vor Ende der modifizierten Festspiele am Sonntag gab es keinen Corona-Ausbruch in Salzburg. Mit ein wenig Vorsicht kann man das Feldexperiment als bemerkenswerten Erfolg betrachten, der von Kulturinstitutionen in aller Welt aufmerksam beobachtet wird.

Auch künstlerisch überzeugend

„Kultur ist systemrelevant“ – diesen Satz hämmerte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler immer wieder Politikern ein, zuletzt bei der Aufführung des Dauerbrenners „Jedermann“, bei der die Bundespräsidenten Deutschlands und Österreichs, Frank-Walter Steinmeier und Alexander van der Bellen, im Publikum saßen. Wenn nach der Sommerpause auch in Deutschland Theater wieder öffnen, können Intendanten und Konzertmanager wohl auf das Salzburger Experiment verweisen und die Frage stellen, warum etwa in der Bayerischen Staatsoper in München weiterhin nur 200 Karten verkauft werden dürfen, während im Großen Festspielhaus mit 2400 Plätzen schon bis zu 1000 Gäste die Ränge bevölkerten.

Auch künstlerisch kann sich die Bilanz dieser Festspielsaison sehen lassen. Die beiden einzigen Premieren, „Elektra“ von Richard Strauss und „Così fan tutte“ von Wolfgang Amadeus Mozart, wurden sparsam, aber wirkungsvoll inszeniert und ebenso bravourös musiziert wie gesungen. Besonderen Eindruck machte Joana Mallwitz. Die Generalmusikdirektorin der Nürnberger Oper ist die erste Frau, die einen großen Premierenzyklus bei den Salzburger Festspielen dirigierte. dpa

