Experimenteller Musikabend

Ganz schön viele Musiker an einem Ort – das ist der erste optische Eindruck, der den Besucher des Kaisersaalkonzerts am Donnerstag beim Würzburger Mozartfest mit Blick auf die Bühne auffiel: Die Bamberger Symphoniker sind schon alleine ein personalstarkes Orchester, verstärkt hatten sie sich für diesen Abend abermals um Vier: Die Musiker des Schumann Quartetts, in diesem Jahr „Artiste étoile“ des Mozartfests. Stark war aber auch das Programm des rund zweistündigen Konzerts, das nicht mit Kontrasten geizte und einen einmaligen musikalischen Hörgenüssen bot.

Der Konzertabend in der Würzburger Residenz bot in vielerlei Hinsicht die ganz große Klammer dessen, was man sich alles wünscht beziehungsweise das Mozartfest zu bieten hat: mit den Bamberger Symphonikern ein deutsches Orchester von Weltruhm, das zu den Stammgästen des Festivals gehört; mit einem nicht selbstverständlichen, aber für einen solchen Abend irgendwo logischen Mozart-Stück zum Einstieg; dem „Artiste étoile“, der erstmals in vierfacher und nicht in Solo-Ausführung kommt und in insgesamt acht Konzerten und unterschiedlichen Formationen während der Festivalwochen zu hören sein wird. Mit einem Werk von Arvo Pärt wurde der Komponist gewürdigt, der in diesem Jahr beim Mozartfest im Fokus steht. Und mit Beethovens 5. Sinfonie zum Schluss kam sogar noch ein echter Klassiker der konzertanten Musik zu Gehör.

Mozarts Ouvertüre zur Oper „La clemenza di Tito“ als Einstieg in ein solches majestätisches Konzert zu wählen, erwies sich als wahrer Glücksgriff: Die rund fünf Minuten energetische Musik lassen gleich mal aufhorchen und zeigen dem Zuhörer, wo die Reise an diesem Abend lang gehen wird: in die große, weite Welt der Musik, die so viel Schattenspiel und Farbe zu bieten hat.