Experten fühlen sich brüskiert

Eine internationale Tagung in Düsseldorf zu dem von den Nazis verfolgten jüdischen Kunsthändler Max Stern (1904-1987) sorgt für Streit. Zwei Fachleute aus Kanada wollen das kommende Woche geplante Symposium boykottieren. Die Stadt Düsseldorf habe mit der Absage einer 2018 geplanten Stern-Ausstellung die kanadischen Stern-Spezialisten „persönlich und fachlich brüskiert“, teilte Stephan Klingen vom ebenfalls beteiligten Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München mit. Bis heute seien die Vorwürfe nicht aus dem Weg geräumt. Daher werde auch das Münchner Institut mit seinen kanadischen Partnern auf eine aktive Teilnahme an dem Düsseldorfer Symposium verzichten.

