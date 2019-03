Expressives Spiel der Realitäten

Auf dem Square de L’Asperant liegen zwei abgebrochene Schneidezähne. Der elfjährige Ferdinand Reille hat sie seinem Klassenkameraden Bruno Houillé ausgeschlagen, weil ihn dieser nicht in seine Bande aufnehmen wollte. Das ist die Vorgeschichte des Dramas „Le dieu de carnage“ der inzwischen 61-jährigen Yasmina Reza. Unter dem Titel „Der Gott des Gemetzels“ wurde die Tragikomödie im Alten Schauspielhaus Stuttgart erstaufgeführt.

Wegen des unangenehmen Vorfalls treffen sich die zwei Elternpaare. Annette Reille, eine Vermögensberaterin, und ihr Mann Alain, ein Rechtsanwalt, suchen Michel Houillé, der mit Haushalt- und Metallwaren handelt, und seine Frau Véronique auf, die Schriftstellerin ist. Zu Beginn begegnet man sich noch höflich und tauscht im Gespräch Belangloses aus. Doch je mehr es zur eigentlichen Sache geht, tun sich Abgründe auf. Wohl versucht man, sich zu einigen und die Schlägerei etwas herunterzuspielen. Andererseits wird aber die Atmosphäre aufgeheizt. Es zeigt sich, dass die zwei Ehepaare, mit- und untereinander nicht so umgehen, wie es eigentlich sein sollte. So kommt es denn zum Kampf jeder gegen jeden.

Dieser wird aber nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten ausgetragen. Dabei schlägt Véronique auch auf ihren eigenen Mann ein. Zuvor legt Alain sein Bekenntnis ab „Ich glaube an den Gott des Gemetzels“ und rechtfertigt so den Titel des von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Französischen übersetzten, 2006 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführten Vier-Personen-Stücks, das zuweilen an den Dreiakter „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ von Edwar Albee erinnert. Und dann wird noch behauptet: „Diese Leute sind Monster“. Sind sie das wirklich oder ist es nicht nur so, dass da im Grund eine verhältnismäßig kleine Ursache eine große Wirkung zeitigt. Oder mit anderen Worten, die Schlägerei der zwei Jungen und die dadurch bedingte Begegnung ihrer Eltern, lässt sozusagen Eiterbeulen aufbrechen, die längst vorhanden sind.

Mit großem psychologischem Einfühlungsvermögen charakterisiert Yasmina Reza zwei Ehepaare, die vielleicht gar nicht zusammenpassen. Das zeigt sich nicht nur in den Äußerungen, sondern auch dadurch, dass während der Auseinandersetzungen die zwei Ehepaare sich nicht immer einig sind und eine Phalanx gegenüber dem anderen bilden. Vielmehr werden die Fronten zuweilen gewechselt.

Auf einer Bühnenschräge – womit schon die Schieflage der Geschichte angedeutet wird – stehen eine dreiteilige Sitzgarnitur, dazwischen ein Tisch mit Büchern, dahinter eine Vase mit Tulpen. Das ist die Bühne von Stephan Dietrich, der auch für die Kostüme verantwortlich zeichnet. In diesem Rahmen inszeniert Folke Braband ein an der Realität orientiertes, zuweilen expressives, vor nichts zurückschreckendes Spiel. Anja Barth ist die ganz in Rot gekleidete, aggressive, zynische Véronique Houille mit Haaren auf den Zähnen. Sportlich, zuweilen verbindlich gibt sich Marco Steeger als eher unter ihrem Pantoffel stehender denn selbstbewusster Mann Michel. Als Rechtsanwalt zeichnet Robert Besta den Alain Reille. Zunächst eher zurückhaltend verhält sich die damenhaft wirkende Sabine Fürst als Annette Reille, bis sie explodiert. Dieter Schnabel

