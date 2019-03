Exzentrische Fanny Ardant

Ein großer Star des französischen Kinos und Theaters: Fanny Ardant. © dpa

Sie ist so abgedreht wie ihre Filme: In der jüngsten Produktion spielt Fanny Ardant eine Mutter, für die sich ihr erwachsener Sohn schämt, denn sie kommt auf die verrücktesten Ideen – wie die, Drogen zu verkaufen, um aus ihren Schulden herauszukommen. Eine Rolle, in der sich Ardant, die heute 70 Jahre alt wird, streckenweise selber spielt.

Sie sei wie sie, eine temperamentvolle Frau, die Konventionen sprenge und sich nicht unterkriegen lasse, erklärte der französische Film- und Theaterstar vor dem Erscheinen von „Ma mère est folle“ Anfang Dezember in Interviews. Und ergänzte: „Die Person mag für ihr Umfeld nervig sein, doch ist sie eine wunderbar lebendige Frau.“ Wie Ardant.

Traditionelle Sitten und Moralnormen lässt sie nicht gelten, sie ist leidenschaftlich, exzentrisch, unkonventionell und entschlossen: So schaffte sie 1981 auch ihren internationalen Durchbruch in „Die Frau nebenan“ von François Truffaut. In dem Drama spielt sie eine verheiratete Frau, die sich auf eine Affäre mit dem Nachbarn einlässt, die tödlich endet. Ardant war Truffauts letzte Geliebte und Muse. Mit dem Autorenfilmer drehte sie noch „Auf Liebe und Tod“, in dem sie eine ganz besondere Sekretärin spielt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019