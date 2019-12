Eysoldt-Ring für Hüller

Der renommierte Gertrud-Eysoldt-Ring für dieses Jahr geht an die Schauspielerin Sandra Hüller. Das gaben die Stadt Bensheim und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste am Montag bekannt. Sandra Hüller erhalte die Auszeichnung für ihre Hauptrolle als Hamlet am Schauspielhaus Bochum.

In der Jurybegründung heißt es, Hüllers „leidenschaftliche und entschiedene Auseinandersetzung“ mit der Hamletfigur sei auch eine Auseinandersetzung mit der Bühnenkunst als solcher. „Hüller bleibt sie selbst, indem sie den Hamlet spielt, und sie spielt sich selbst, indem sie Hamlet ist.“ Sie folge den Spuren von Shakespeares Stoff, ohne jemals mit dem Staunen darüber aufzuhören, dass es gerade sie ist, die auserwählt wurde, sich mit uns und für uns auf die Suche zu begeben nach dem Komplex von Gewalt, Liebe, Zweifel, Traum und Tod. Ihre Verstrickung in das Drama sei „eine wahrhaftige, keine hergestellte“, und ihre Kunst bestehe genau darin, diese im landläufigen Sinne zu verweigern. Die Jury bildeten die Regisseurin Barbara Frey sowie die Schauspieler Wolfram Koch und Lisa-Katrina Mayer. Besondere Bekanntheit erlangt Sandra Hüller durch ihre Hauptrolle im Kinofilm „Toni Erdmann“. Zuvor war sie im Kino etwa auch im Film „Requiem“ zu erleben.

Verleihung im März

Der Gertrud-Eysoldt-Ring gilt als einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum und wird seit 1986 in Bensheim vergeben. Mit der Vergabe des Ringes, dotiert mit 10 000 Euro, würdigt die Stadt Bensheim eine schauspielerische Leistung an einer deutschsprachigen Bühne. Erste Preisträgerin war Doris Schade, ihr folgten große Darsteller wie Klaus Maria Brandauer, Cornelia Froboess, Corinna Harfouch, Nina Hoss, Ulrich Mühe, Gert Voss und Ulrich Matthes. Der Eysoldt-Ring geht auf ein Vermächtnis des Journalisten und Theaterkritikers Wilhelm Ringelband zurück, der bis zu seinem Tod in Bensheim lebte. Der mit 5000 Euro dotierte Kurt-Hübner-Regiepreis, der ebenfalls in Bensheim verliehen wird, geht an Florian Fischer für seine Inszenierung „Operation Kamen“ am Staatsschauspiel Dresden. Die Preise sollen im März kommenden Jahres im Parktheater verliehen werden. tog

