Eysoldt-Ring geht an André Jung

Der Schauspieler André Jung steht in einer Reihe mit so bekannten Kollegen wie Klaus Maria Brandauer, Corinna Harfouch oder Ulrich Mühe – zumindest, was den Theaterpreis Gertrud-Eysoldt-Ring betrifft: Wie die bekannten Kollegen darf auch Jung bald den begehrten Theaterpreis sein Eigen nennen. Das gaben die Stadt Bensheim und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste gestern bekannt. André Jung erhält die Ehrung für seine Rolle als Erzähler in Georg Büchners „Lenz“ am Schauspielhaus Zürich/Schiffbau. Regie führte Werner Düggelin. Jung ist damit der erste Luxemburger, der die begehrte Auszeichnung erhält. Die Jury (Barbara Frey, Rita Thiele, Wolfram Koch) würdigt den Preisträger als einen „der feinsinnigsten, radikalsten und erstaunlichsten Bühnenkünstler unserer Zeit“.

Uneitler Darsteller

Ebenso heben die Juroren seine Gesamtleistung als Protagonist und als überzeugter Ensemblespieler über mehrere Jahrzehnte an großen Häusern und in freien Produktionen hervor. „Er ist ein Zauberer des Wortes und der Gesten, ein Meister der Unmittelbarkeit. Er kennt keinerlei Eitelkeit, ist immer Spieler und Jongleur, aber auch Wanderer am Abgrund“, so die Jury in ihrer Begründung.

Der Gertrud-Eysoldt-Ring gilt als einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum und wird seit 1986 jährlich in Bensheim vergeben. Mit der Vergabe des mit 10 000 Euro dotierten Ehrenrings würdigt die Stadt Bensheim eine schauspielerische Leistung an einer deutschsprachigen Bühne. Der Gertrud-Eysoldt-Ring geht auf ein Vermächtnis des Journalisten und Theaterkritikers Wilhelm Ringelband zurück, der in Bensheim lebte und in seinem Testament einen Schauspielerpreis mit dem Namen von Gertrud Eysoldt verfügte, der Schauspielerin und Regisseurin (1870-1955). Erste Preisträgerin war Doris Schade.

André Jung wurde 1953 in Luxemburg geboren. In den 1970er Jahren studierte er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Als Theaterschauspieler war er an verschiedenen Bühnen engagiert, unter anderem am Theater Basel, am Schauspielhaus Hamburg, am Schauspielhaus Zürich und mehr als zehn Jahre lang bei den Münchner Kammerspielen.

Rolle in „Tatort“-Krimis

Daneben wirkte André Jung als Sprecher in Hörspielen mit und machte sich einen Namen als Filmschauspieler. Er ist regelmäßig in Film- und Fernsehrollen zu sehen unter anderem in Folgen des „Tatort“ sowie „Polizeiruf 110“. 2016 spielte er im Kinofilm „Das Tagebuch der Anne Frank“ mit. André Jung wurde zuvor bereits mit begehrten Preisen bedacht, unter anderem wurde der Luxemburger mit dem österreichischen Johann-Nestroy-Preis als Bester Schauspieler und dem Publikumspreis beim Film-Festival in Locarno ausgezeichnet.

Der mit 5000 Euro dotierte Kurt-Hübner-Regiepreis, der ebenfalls in Bensheim verliehen wird, geht an den englischen Regisseur, Autor und Theaterleiter Robert Icke für seine Inszenierung und Bearbeitung der „Orestie“ am Schauspiel Stuttgart. Theaterkritiker Peter Kümmel, der den Preisträger ausgewählt hat, schreibt: „Robert Ickes ,Orestie‘ hat eine unheimliche Wirkung: als sähen Vergangenheit und Gegenwart einander an auf misstrauischer Augenhöhe. Und es ist fraglich, wer sich mehr fürchtet vor dem, was er da sieht. Icke ist, als Überbrücker von Schalt- und von Kulturkreisen, fürs deutsche Theater eine Entdeckung.“

Der Kurt-Hübner-Regiepreis wird seit 1991 anlässlich der Vergabe des Gertrud-Eysoldt-Ringes von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Bensheim verliehen. cim/red

