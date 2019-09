Fachkundig und voller Leidenschaft

Der Herbstauftakt von „Literatur im Schloss“ erfreute Literatur- und Musikinteressierte in Bad Mergentheim gleichermaßen. Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer und Literaturkritiker Helmut Böttiger als Moderator einer ungewöhnlichen Musiklesung stellten den Schriftsteller Karl-Heinz Ott mit seinem neuesten Roman „Und jeden Morgen das Meer“ und dem Beethoven-Buch „Rausch und Stille“ vor.

Am Steinway-Flügel demonstrierte der 1957 in Ehingen an der Donau geborene Autor mit prägnanten Hörbeispielen, welche scheinbar verblüffend einfachen kompositorischen Stilmittel Beethoven einsetzte, die für seine Zeit revolutionär waren. Trentin-Meyer erinnerte zuvor daran, dass der junge Komponist 1791 in der Bad Mergentheimer Hofkapelle des Hochmeisters Maximilian Franz von Österreich die Bratsche spielte und in seinem Quartier am Klavier übte. Die Konzerte fanden im Schloss oder im früheren Rokoko-Garten statt. In Bad Mergentheim soll Beethoven auch die Musik zu einem Ritterballett geschrieben haben. Moderator Böttiger hob hervor, dass Karl-Heinz Ott Musikwissenschaftler sei, in erster Linie aber als Schriftsteller bekannt geworden ist.

Hotel schließt mit Folgen

Nach Böttigers Eindrücken habe der Autor in den Kochkünsten der Figur Bruno im Roman „Und jeden Morgen das Meer“ auch eine Variante künstlerischer Selbstverwirklichung gesehen. „Sterne-Lokale gab es lange Zeit vor allem in Südbaden“, meinte der Moderator. Karl-Heinz Ott meinte, dass er selbst gerne koche; in Restaurants seien ihm zudem einige Geschichten von Köchen „zugeflogen“.

Initialzündung für das Buch sei die Schließung eines Hotels in Oberschwaben gewesen, auf dessen Besuch er anlässlich einer Lesung eigentlich eingestellt war. Das ihm in Grundzügen bekannte Schicksal der Wirtin und ihres Mannes habe ihn gepackt und nicht mehr losgelassen. So sei er zu dem Stoff des Romans gekommen. Karl-Heinz Ott entpuppte sich dann beim Vorlesen der ersten Romanseiten als brillanter Erzähler:„Jeden Morgen steht sie auf den Klippen, bei jedem Wind und Wetter, und jedes Mal denkt sie, ich könnte springen. Denkt es, seit sie hier ist. Das Meer würde sie sofort verschlingen“.

In seinem Roman verknüpft Ott das Leben der 62-jährigen Sonja Bräuning, die nach dem Selbstmord ihres Mannes mit den Erinnerungen an ihre erfolgreichen drei Jahrzehnte als energiegeladene Prinzipalin eines Hotels mit Feinschmeckerlokal am Bodensee.

Nach der Heirat mit ihrem Mann Bruno, den sie bei der Ausbildung in St. Moritz kennenlernte, übernehmen sie die Gastwirtschaft von Brunos Eltern, eine einfache Dorfwirtschaft, die dank Brunos Kochkünsten und Sonjas Tatkraft zum Spitzenrestaurant aufsteigt.

Doch als sie ihren Stern wieder verlieren, verlässt den schüchternen und wortkargen Bruno der Lebensmut und das Selbstvertrauen, das ihn am Herd immer auszeichnete.

Lakonische Präzision

Sehr früh erfährt der Leser von Brunos Selbstmord und dem Schuldenberg, in dem die Witwe zu versinken droht. Mit lakonischer Präzision, durchsetzt mit tiefgründiger Melancholie erinnert sich Sonja an ihr früheres Leben und die beruflichen Kontakte mit berühmten Gästen wie Kanzler Kohl und Jacques Chirac. Brunos Bruder ist ein gerissener Anwalt, der sie aus dem Gasthof verdrängen will.

Bis sie dann abrupt ihr früheres Leben zurücklässt, um an der rauen Küste in Wales ein heruntergewirtschaftetes Hotel zu übernehmen. „Wenn einmal alles vorbei ist, bleibt keine Stille, es bleibt das Meer mit seinem Rauschen“, heißt es gegen Ende des Romans. Eine stille Hoffnung bleibt Sonja, denn es gibt „ein Leben abseits jeder Arena“.

Wilde Mähne statt bravem Zopf

Eine treffliche Überleitung zur Vorstellung des Beethoven-Buches; doch bevor der Pianist Karl-Heinz Ott sich an den Flügel setzte, griff Böttiger einige Gedanken des Autors im ersten Kapitel von „Rausch und Stille“ auf, um sich dem Phänomen Beethoven zu nähern: Beethovens wilde Mähne komme einem in den Sinn; ihn könne man sich absolut nicht mehr mit dem Rokoko-Zopf von Mozart vorstellen. Auf seine Frage an Ott, was denn in dieser Übergangszeit passiert sei, blieb Ott die Antwort nicht schuldig.

Vor Beethoven sei die Musik dazu bestimmt gewesen, eine Singstimme zu begleiten, zum Tanz aufzuspielen und generell zur Unterhaltung bei Veranstaltungen aller Art wohltuend beizusteuern. Reine Instrumentalmusik war verpönt und als Beleg führte der Autor an, dass selbst die von einem Privatmann in Auftrag gegebenen „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach damals nie gespielt wurden. Konzertsäle, wie man sie heute kennt, gab es nicht. Wie Ott in seinem Buch lebendig beschreibt, wurde Beethovens reine Instrumentalmusik von seinen Zeitgenossen als chaotisch und grotesk empfunden.

Die radikale Umkehr von Beethoven, den die bei Hofe so geschätzten Menuette nur langweilen, ist für Ott auch im Zusammenhang mit dem schwindenden Einfluss der Kirche zu sehen, die als alleinige sinnstiftende Macht entthront wird.

Die Fragen des Menschen nach den letzten Dingen bleiben und Beethoven stößt mit seinen erhabenen, aber auch rätselhaft-abgründigen Werken in diese Lücke und versetzt seine Zuhörer in Unruhe.

Beethoven zwingt zum Zuhören

Am Flügel macht Ott deutlich, dass auch Beethoven noch mit Melodien arbeitet.

Am Beispiel des zweiten Satzes der vierten Sinfonie merkte er an, dass der Komponist anscheinend Angst gehabt habe, es könne zu ruhig und friedlich klingen. Deshalb habe er rhythmisch kräftige Impulse dagegengesetzt. Auch die Tonarten werden von ihm ständig verändert und variiert.

Die Zuhörer folgten Otts Ausführungen fasziniert, weil selbst für den musikalischen Laien die ungewöhnlichen, oft minimalistisch und unerwartet eingesetzten Stilmittel des Komponisten mit prägnanten Beispielen hörbar gemacht wurden. Im Buch „Rausch und Stille“ spürt der Autor fachkundig und zugleich voller Leidenschaft der Wirkung von Beethovens neun Sinfonien nach.

Aus scheinbar kleinsten Motiven entfaltete Beethoven ein musikalisches Universum; wohl keiner der klassischen Komponisten hat mehr mit dem Rhythmus gearbeitet; unverkennbar sind schon die Anklänge zum Jazz.

Ott brachte es auf den Punkt: „Man kann bei Beethoven sich nicht mehr gemütlich zurücklehnen und zu dieser Musik reden, sondern sie zwingt zum Zuhören.“

Die anregende Lesung schloss Helmut Böttiger mit dem Hinweis, dass Ott „in wenigen Wochen“ ein Buch über Friedrich Hölderlin vorstellen werde.

Hölderlin ist der Namensgeber eines Förderpreises der Stadt Bad Homburg, mit dem Otts Debütroman von 1998 ausgezeichnet wurde.

