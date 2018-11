Es ist die wohl früheste Auseinandersetzung mit den Novemberpogromen in deutscher Sprache, bemerkt der Verleger Peter Graf, der Ulrich Alexander Boschwitz’ Roman „Der Reisende“ aus dem Jahr 1939 – fast 80 Jahre nach seiner Entstehung – erstmals in deutscher Sprache veröffentlichte. In nur vier Wochen hatte der damals 23-Jährige seinen zweiten Roman niedergeschrieben, der bereits 1939 in englischer Übersetzung, unter dem Titel „The man who took trains“ in London erschienen war.

Boschwitz war zu dieser Zeit schon emigriert; umso erstaunlicher die minutiöse Beobachtung, Schilderung und Darstellung einer sich im Umbruch befindenden und – unter dem Eindruck der Novemberpogrome – dem Krisenbewusstsein entziehenden Gesellschaft – ein Roman, der über seinen fiktionalen Charakter hinaus als authentisches Zeugnis jener Krisenjahre gelten darf und, wie Andrej Klahn bemerkt, „uns zur rechten Zeit daran erinnert, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein.“

Irrfahrt

„Der Reisende“ erzählt die Geschichte des jüdischen Kaufmanns Otto Silbermann, dessen Flucht sich am Abend der sogenannten Reichskristallnacht zu einer Irrfahrt durch das „erweiterte Konzentrationslager“ des Deutschen Reiches, wie er desillusioniert feststellen muss, entwickelt.

Peter Graf, der dieses bemerkenswerte Stück Prosa davor bewahrt hat, der Vergessenheit anheimzufallen, gewährte im Rahmen der Reihe „Literatur im Schloss“ gemeinsam mit dem Schauspieler Thomas Sarbacher am Donnerstagabend einen Einblick in den Roman und seine Entstehungsgeschichte. Die Bedeutsamkeit des Romans begründet er nicht nur im Blick auf die Vergangenheit, bemerkenswert sei vor allem Boschwitz’ Fähigkeit der Vorausdeutung.

Vorwegnahme

„Das Beste wäre schon, wenn die Juden gelbe Streifen um den Arm tragen müssten. Dann kämen wenigstens keine Verwechslungen vor“, räumt sein Protagonist Silbermann angesichts seiner arischen Erscheinung verdrossen ein – eine Vorwegnahme der Kennzeichnung durch den Judenstern, denn diese gab es im Deutschen Reich vor 1941 noch gar nicht.

Bemerkenswert auch die atmosphärische Dichte, die Boschwitz mit seiner eigentümlichen Erzählweise schafft, und mit der er eine Transparenz erzeugt, die die Stimmung des „Dritten Reichs“ noch einmal greifbar macht: „Dieser Roman zeigt, wie das System auch von unten funktionierte, wie sich der ‚kleine Mann’ im Normalfall verhielt, wie der Opportunismus der Mitläufer genau aussah“, schreibt Helmut Böttiger.Boschwitz fängt mit den Charakteren seines Romans die kollektive Gesinnung auf virtuose Weise im Individuellen ein und resümiert ihre progressive Entsittlichung, mit der sich sein Protagonist immer wieder konfrontiert sieht in aphoristischer Verknappung mit einem Satz des Geschäftspartners Findler: „Ich liebe die Juden nicht, ich hasse die Juden nicht. Sie sind mir gleichgültig, und als tüchtige Kaufleute bewundere ich sie.“

Der Schauspieler Thomas Sarbacher, der in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen war, verwandelte den Roten Saal des Bad Mergentheimer Deutschordensmuseums mit drei Passagen aus Boschwitz’ Roman auf imponierende Weise in einen Theatersaal.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018