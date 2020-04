Laura steigt in ihren rosa Cinquecento und fährt los. Sie ist fest entschlossen, es diesmal durchzuziehen. Hat sich die Szene mindestens hundertmal vorgestellt. Wie sie die Autobahn erreicht, die Strecke Richtung Norden. Da ist um diese Uhrzeit wenig Verkehr, und da ist diese Brücke, deren Pfeiler sie schon unzählige Male an sich hat vorbeirauschen sehen. Bisher hatte sie nicht den Mut dazu, doch heute ist es endlich soweit. Es ist vorbei, macht keinen Sinn mehr. Sie will, sie muss es einfach beenden.

Laura dreht die Musik lauter. Ihre Umgebung nimmt sie kaum wahr, sie ist auf ihrer eigenen Droge, wie auf Autopilot. Sie erreicht die Stadtgrenze, drückt aufs Gas und beschleunigt. In wenigen Minuten wird sie die Autobahn erreichen und in höchstens einer halben Stunde wird alles vorbei sein. Ihre sich seit Wochen wie ein Karussel drehenden Gedanken werden immer ruhiger, so als wüssten sie schon um die Erlösung, die ihnen ganz bald bereitet wird.

An der Autobahnauffahrt steht ein Anhalter. Ein junger Typ mit langen Haaren und einem Pappschild mit einem großen „M“ in der Hand. Lauras Blick streift den Mann für den Bruchteil einer Sekunde. Der Moment ist schnell vorbei, und sie fährt auf die Autobahn. Doch die Impression hängt in ihrem Hirn fest, wie wenn man in eine Lampe schaut und dann das Licht ausmacht. Was der wohl vorhat? Wieso um alles in der Welt stellt sich ein Mensch am Abend an die Autobahnauffahrt und erwartet, dass ihn da noch jemand mitnimmt nach München?

Sie fährt unter dem ersten von drei Autobahnschildern durch, die vor der Brücke die Straße überspannen. Bald ist es soweit. Der Mann von der Auffahrt würde vermutlich niemals auf so eine Idee kommen. Er sah aus, als wüsste er in jeder Lebenssituation, was zu tun ist. Ein Reisender, der längst bei sich angekommen ist.

Das zweite Straßenschild zieht an Laura vorbei. Jetzt wird es ernst. Ihre Hände krampfen sich um das Lenkrad. Sie ist bereit. Gleich muss es soweit sein. Es dauert nicht mehr lang, dann kommt die Brücke und mit ihr der Frieden.

Und der Anhalter? Ob er immer noch an derselben Stelle steht wie vorhin? Seine Augen hatten etwas Merkwürdiges. Sie wirkten extrem hell in seinem sonnengebräunten Gesicht. Lebendig. Genau das Gegenteil von ihr. Laura sieht die Augen des Anhalters wie zwei strahlende Röhren vor sich. Sie verengen sich zu einem Tunnel, an dessen Ende ein Licht leuchtet, hell und immer heller. Sie kneift die Augen zusammen. Sollte das Ende schon da sein? Aber wo ist die Brücke?

Als Laura die Augen wieder öffnet, steht sie mit ihrem Auto quer auf dem rechten Fahrstreifen. Sie braucht einen Moment, um sich zu orientieren. Ist es etwa schon vorbei? Sie spürt ihre Beine und ihre Hände, befühlt ihr Gesicht, blickt hinter sich. Sie ist einige hundert Meter hinter ihrer Brücke zum Stehen gekommen. Ohne dagegen zu fahren. Sie hat in diesen Lichttunnel geschaut und ist dann einfach am Ziel vorbeigefahren. Laura tritt zitternd das Gaspedal durch, lenkt den Wagen geradeaus und fährt an der nächsten Ausfahrt zurück Richtung Süden.

Er steht noch da, an genau derselben Stelle wie vorhin. Merkwürdig genug, dass ihn niemand mitgenommen hat. Sie könnte jetzt einfach wieder auf die Autobahn fahren und ihr Vorhaben vollenden. Aber irgendetwas hindert sie daran, ohne dass sie sagen könnte, was das ist.

Laura hält direkt neben dem Typen auf dem Rucksack an. „Richtung München?“, fragt er hoffnungsvoll. Seine Stimme klingt warm. Laura nickt wieder nur. Mit Schwung wirft er seinen Rucksack nebst Pappschild auf ihren Rücksitz und lässt sich sichtlich erleichtert auf den Beifahrersitz plumpsen.

„Danke“, sagt er. „Ich bin Benedikt.“ Er streckt ihr seine Hand entgegen.

Laura behält beide Hände am Steuer und schaut geradeaus. „Laura“, erwidert sie knapp.

„Wo kommst du her und was machst du in München?“, fragt sie ihn nach einer Weile. Da ihr Gedankenkarussel seit geraumer Zeit schweigt, wären üblicherweise jetzt die Ängste dran. Da würde ein wenig Ablenkung nicht schaden.

Benedikt schaut sie von der Seite an. „Willst du die lange Geschichte hören oder die kurze?“

„Wir haben noch eine Weile miteinander“, antwortet Laura.

Benedikt lehnt sich in seinem Sitz zurück und beginnt zu erzählen. Von seiner Kindheit in Norddeutschland, seiner Familie. Er berichtet von seiner italienischen Freundin Chiara, die er beim Studium in München kennengelernt hat. Dass er die letzten Jahre auf Weltreise war, mal hier mal da, work and travel, immer mit Zwischenstopp bei Chiara. Seine Stimmung ändert sich an der Stelle, wo er davon redet, wie Chiara ihm vor zwei Wochen gesteckt hat, dass sie schwanger ist. Nicht von ihm. Von einem Kerl, der ihr Sicherheit bieten kann.

„Sicherheit“, denkt Laura. Was bedeutet das schon. Für eine Frau wie Chiara vermutlich sehr viel. Sie selbst weiß, dass sie eine Illusion ist, die man niemals haben kann.

„Weißt du“, fährt Benedikt nachdenklich fort, „das ist nicht so ohne als Mann. Wenn du erstmal die dreißig überschritten hast, erwarten plötzlich alle um dich herum, dass du jetzt bitteschön ganz schnell seriös werden sollst. Karriere, Frau, Haus, Kinder – am besten in der Reihenfolge. Und wenn du dich nicht anpasst, schafft die Frau deines Herzens eben Fakten und sucht sich einfach einen anderen.“

So einfach. Oder auch nicht. „Die Entscheidungen des Lebens sind keine einfachen“, sagt Laura nachdenklich. „Und hast du erstmal eine getroffen, kommt garantiert die andere und schreit, sie wäre die bessere gewesen.“

„Ich hab in den letzten Jahren gelernt, mit wenig zurechtzukommen. Weißt du, wenn du in Ländern wie Malaysia oder Indien bist und die unendliche Armut dort erlebst, dann weißt du erst, was wirklich im Leben zählt. Diese Menschen können nicht mal zum Zahnarzt gehen, wenn was ist, die verrecken an einer beschissenen Wurzelentzündung. Die haben keinen Strom, kein fließend Wasser, keinerlei medizinische Versorgung. Jede Schwangerschaft, jede Geburt ist ein hohes Risiko für Mutter und Kind. Die Mädchen werden mit zehn, zwölf Jahren verheiratet, vergewaltigt, sterben bei der ersten Geburt, und das war’s dann.“ Er schaut Laura an. „Meine Meinung über Frauen hat sich wirklich verändert in diesen drei Jahren, Laura. Du darfst heilfroh sein, dass du in Europa geboren bist.“

Sie sitzen nebeneinander im Auto und trinken Grüntee aus Dosen, die Benedikt aus seinem Rucksack gezaubert hat. Draußen ist es dunkel geworden und die Nacht liegt über der Landschaft wie ein tiefschwarzer Schatten. Laura verzieht das Gesicht. „Das trinken in China alle“, erklärt Benedikt. „Und es macht hundertmal wacher als Kaffee.“

Laura fühlt mit einem Mal Tränen in ihren Augen aufsteigen. Sie weiß nicht, ob sie von dem widerlichen Grüntee kommen oder von Benedikts Geschichte. Sie fühlt sich auf einmal unendlich schwach. Als würde ihrem Körper jetzt erst bewusst, was sie ihm noch vor Kurzem antun wollte.

Benedikt sieht sie etwas befremdet von der Seite an und versucht das Thema zu wechseln: „Hättest du gerne mal Kinder?“

Laura zuckt mit den Schultern. „Ich weiß nicht. Vielleicht.“

„Hast du Familie?“, hakt Benedikt nach. „Eltern, Geschwister?“

Laura schüttelt den Kopf. „Meine Eltern leben zwar noch, aber als Familie würde ich sie nicht bezeichnen.“ Ihre Stimme klingt bitter. „Sie leben schon lange getrennt, es ist kompliziert. Geschwister habe ich keine und sonst…“

„Glaub mir“, redet er weiter, „Familie kann auch ziemlich belastend sein. Ich wurde mein Leben lang an meinen Brüdern gemessen. Sie sind wie meine Eltern, erfüllen all ihre Erwartungen, während ich immer anders war.“

„Verstehe“, murmelt Laura. In Wahrheit kann sie das nicht aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Sie selbst hat nie das Gefühl gehabt, dass ihre Eltern irgendetwas von ihr erwarten. Im Gegenteil. Ihr Herz zieht sich zusammen. Eltern zu haben, die etwas von einem erwarten, sich um einen kümmern, das stellt sie sich wunderschön vor.

„Der Druck, wenn du anders bist, als deine Familie es von dir erwartet, kann einem ganz schön an die Nieren gehen.“, berichtet Benedikt weiter. „Das geht ans Selbstwertgefühl, das darfst du mir glauben. Vielleicht musste ich auch deshalb einfach mal weit weg.“

Einfach weg. Laura wäre vor ein paar Stunden auch beinahe einfach weg gewesen, nur auf eine völlig andere Art. Sie stellt fest, dass sie tatsächlich nie wirklich darüber nachgedacht hat, dass es auch andere Lösungen geben könnte. Es müsste ja nicht gleich eine Weltreise sein…

In einer knappen Stunde werden sie München erreicht haben. Laura weiß noch immer nicht, was sie macht, wenn sie ihren Mitfahrer abgeliefert hat.

Der Abschied von Benedikt ist kurz und schmerzlos. Nachdem er ausgestiegen ist, fühlt Laura eine merkwürdige Mischung aus Leere und Kraft. Als sie wieder im Auto sitzt, sieht sie eine halbvolle thailändische Kekspackung auf dem Beifahrersitz. Benedikt hat sie ihr dagelassen. Sie muss lächeln. Im Auto riecht es nach einer Mischung aus Kaugummi und Zigaretten. Laura steckt sich eine an, startet den Cinquecento und blickt nach vorne.