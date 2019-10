Fahrt im Literaturzug

Haakon, Kronprinz von Norwegen, malt mit Kindern im Literaturzug. © dpa

Hätte man einen Leseclub, man würde Mette-Marit sofort dazu einladen. Norwegens Kronprinzessin hat eine Vorliebe fürs Lesen. „Ich liebe es, mit anderen über Bücher zu sprechen, vor allem mit jungen Menschen“, sagt die 46-Jährige.

Am Montagmorgen steht sie am Berliner Hauptbahnhof. Auch ihr Mann, der norwegische Thronfolger Haakon (46), ist dabei. Die beiden fahren mit einem Sonder-ICE zur Frankfurter Buchmesse. Die erste Etappe des Literaturzugs führt von Berlin über Hannover nach Köln, an diesem Dienstag geht es nach Frankfurt.

Während draußen Felder und Wälder vorbeiziehen, sitzt Mette-Marit mit Schulkindern in einem Waggon. Schriftsteller Jostein Gaarder liest aus seinem Buch „Fragen fragen“ vor.

Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. In Köln waren ein Auftritt in einer Buchhandlung und ein Empfang geplant. Am Dienstag soll das Kronprinzenpaar am Frankfurter Hauptbahnhof eintreffen, unter anderem mit Autorin Maja Lunde („Die Geschichte der Bienen“). Bei der Eröffnungskonferenz am Dienstag spricht auch die frischernannte Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk über die politische Verantwortung von Schriftstellern. dpa

