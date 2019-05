"Falling" feiert Premiere in Mannheim

Eine Gruppe ist zu sehen - vielleicht eher ein Fremdkörper am Rand -, der erst mit dem kühlen Lichteinfall von oben in Bewegung gerät. Aus der dunklen Umgebung steigen dazu feine Klänge auf und ab. Das könnte auch alles unter Wasser sein - vielleicht Korallen, die sich an ihrem Platz bewegen, auf- und abgetrieben werden vom Meer. Aber dann wären die Zuschauer Taucher, die sich das

...