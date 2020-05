Fans der Söhne Mannheims singen in Viernheim aus den Autofenstern

Viernheim.Open-Air-Konzerte in Autokinos sind nicht nur virensicher, die Zuschauer müssen auch nicht groß über die Witterung nachdenken. So hatten es die Insassen der gut 130 Wagen beim nicht ganz zur Hälfte gefüllten Viernheimer Car Watch Festival relativ kuschelig, während sich die Söhne Mannheims schon beim Soundcheck am Nachmittag mit ziemlich ungemütlichen Bedingungen auseinandersetzen mussten. Zu Konzertbeginn um kurz vor 20 Uhr Uhr waren es etwa 14 Grad, immerhin gab es nicht mal mehr Nieselregen.

Es ist das bislang größte Konzert in einem der zahlreichen neuen Autokinos in der Metropolregion. In vielerlei Hinsicht: Denn im Vergleich zum Car-Watch-Auftakt mit sechs ausverkauften Auftritten von Comedy-Star Bülent Ceylan, dessen Technikchef das Viernheimer Autokino initiiert hat, und Jonathans Zelters Songwriter-Konzert am Vorwochenende mussten die Veranstalter für die Söhne die Bühne vergrößern. Jetzt führt eine Art Laufsteg unter die große Kinoleinwand neben der relativ winzigen Club-Bühne.

Söhne mit sechs Frontleuten am Start

Das ist auch nötig. Denn die personell flexible Band rückt allein mit sechs Frontleuten an: den Sängern Rolf Stahlhofen, Claus Eisenmann, Michael Klimas sowie den Neuzugängen Karim Amun und Giuseppe „Gastone“ Porello plus Rapper Metaphysics. Dessen Kollege Marlon B kann Corona-bedingt zurzeit seine Heimat nicht verlassen; Dominic Sanz ist kurzfristig erkrankt, wie es von der Bühne hieß. Bandgründer Xavier Naidoo fehlt seit mehr als einem Jahr generell in der Besetzungsliste und zieht es derzeit vor, alle Register der Weltverschwörungsfantasien zu ziehen.

Auch der langjährige Bandleader Michael Herberger geht derzeit eigene Wege, Popakademie-Professor Florian Sitzmann kommt am Keyboard aber auch gut allein klar. Gitarre spielen wie immer Andreas Bayless und Kosho, Ralf Gustke ist wohl auf Dauer ans Schlagzeug zurückgekehrt, und Edward Maclean verwaltet das Erbe des zu jung verstorbenen Robbee Mariano am Bass gewohnt souverän. Abstand halten ist im Dutzend nicht immer einfach, aber es gelingt weitgehend - wobei die Perspektive auf der Leinwand mehr Nähe auf der Bühne vortäuscht, als vorhanden ist.

Rockiges Ausrufezeichen gleich zu Beginn

Der Wahl-Viernheimer Eisenmann begründet das anfangs noch dezent hupende Publikum „aus Mannheim und Umgebung“ nach dem anrührenden Soloauftritt von Adoptivsohn Gastone im Vorprogramm herzlich. Das Konzert beginnt mit einem der „Greatest Hits“: „Geh davon aus“, vor fast 20 Jahren der erste Söhne-Charts-Erfolg, setzt gleich zu Beginn ein rockiges Ausrufezeichen. Die Stimmen von Stahlhofen, Eisenmann und Klimas kommen mit den widrigen Bedingungen gut klar. Das Publikum reagiert so euphorisch, es momentan eben geht: Mit Applaus aus den Fenstern, die inzwischen geöffnet werden dürfen, Warnblinker und Aufblendlicht. Die anfangs noch üblichen ausgiebigen Hupkonzerte als Beifallersatz sind inzwischen untersagt, darauf wird auch noch mal dezent hingewiesen. „Wir leben im Jetzt“ und „Vielleicht“ folgen, Amun beeindruckt dabei besonders und staunt über die Kulisse: „Ihr glaubt gar nicht, wie komisch das aussieht.“ Stahlhofen ergänzt, dass das „was wir gerade erleben, mal in den Geschichtsbüchern stehen wird“. Das sei auch für eine erfahrene Band wie die Söhne etwas Neues. Für die Zuhörer auch. Denn normalerweise kommt man nur bei Radio- und illegalen Bootleg-Mitschnitten in den Genuss des puren Sounds aus dem Mischpult. Das kann unbarmherzig sein, weil Fehler wie ein falscher Einsatz bei der Hitballade „Vielleicht“ extrem auffallen. Wenn etwas voll aufgeht, wie der mehrstimmige Gesang bei der Stahlhofen-Nummer „Wenn Dir die Liebe fehlt“, ist diese Hörsituation umso schöner. Bei „Lieder drüber singen“ geht die Begeisterung so hoch, dass einige Zuschauer die Autos verlassen und freundlich gebeten werden, sich wieder zu setzen. Stahlhofen gleicht das aus, indem er es schafft, die Fans zum Mitsingen aus den Autofenstern zu animieren. Was folgt ist das Lied „Freiheit“, die wir hoffentlich bald wieder genießen können, wie er hoffnungsvoll anmerkt. Auf der Setlist stehen insgesamt 17 Lieder, sie endet mit den Klassikern „Volle Kraft voraus“, „Meine Stadt“ und der traditionellen Schlussnummer „Was wird mich erwarten“.

Wenn man so will, ist das eine Generalprobe für den 26. Juni gewesen. Dann spielen die Söhne ein noch echteres Heimspiel, im Mannheimer Autokino Carstival auf dem Maimarktgelände. Karten unter carstival.de ab 67,35 Euro für einen Wagen mit zwei Erwachsenen, bis 122,35 Euro für vier Erwachsene.