Fans feiern die Künstlerin

„Mondlicht – schau hinauf in das Mondlicht, geh’ ins Land der Erinnerung auf der mondhellen Bahn und wenn du dort erfahren hast, was Glück wirklich ist fängt ein neues Leben an“: Der Song mit Suchtpotential war für Angelika Milster der absolute Karrierebeschleuniger. Wie geschaffen für ihre durchdringend klare Stimme, schafft sie als Grizabella in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers Welthit „Cats“ 1983 in Wien den Durchbruch.

Ein Bilderbuch-Aufstieg von internationalem Zuschnitt gilt die Milster als Ikone des Musicals. Und das beherrscht die Künstlerin auch nach über 30 Jahren immer noch souverän, wie beim Auftritt in der Reihe „Theater spezial“ im ausverkauften Komödienhaus in Heilbronn zu erleben war.

„Gestern war schön. Heute geht das Musical andere Wege: Erst der Hit, dann das Musical“, konstatiert die Grande Dame des Musicals. Ein sachlich knappes Statement, die Kritik im Subtext ist nicht zu überhören. Am schönsten war vorgestern, als ein Braodway-Erfolg – wie das Musical „Cabaret“ (1972), das den Blick zurück ins frivole Berlin der frühen 30er wirft – als Film (1973) den Rest der Welt erreicht. Unvergessen der mephistophelisch androgyne Charme von Joel Grey, der als Conferencier das Publikum gleich in drei Sprachen betört: „Willkommen! Bienvenue! Welcome! Fremder, étranger, stranger, Glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you! Bleibe! Re.