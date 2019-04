Fantasievoll und spannend

In der letzten Februarwoche des Jahres 1972 fand das historische Ereignis statt. Zum ersten Mal betrat ein amerikanischer Präsident den Boden der Volksrepublik China. Im Oktober 1987 fand in der Houston Grand Opera die Uraufführung eines Werks statt, das dieses Geschehen auf die Theaterbühne brachte. Jetzt wurde in der Staatsoper Stuttgart „Nixon in China“ des US-amerikanischen Komponisten John Adams erstaufgeführt. Das Libretto stammt von der britischen Autorin Alice Goodman.

Gezeigt wird das nicht zuletzt für die Medien inszenierte Zusammentreffen zweier Politiker mit unterschiedlichen Interessen auf dem Boden gegensätzlicher historischer und persönlicher Gegebenheiten. Und so stellt sich auch gleich die Frage, was ist in diesem Fall Wirklichkeit und Wahrheit oder nur inszenierte Show. Deshalb hat diese Oper in unseren Tagen, in denen sich der amerikanische Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un trafen, wieder an Aktualität gewonnen.

Denn in „Nixon in China“ geht es um mehr als nur um dessen Treffen mit Mao Tse-tung. Es geht im Kern auch darum, was sogenannte „Fake News“ wirklich sind und bewirken. Gezeigt wird in Stuttgart wie Richard Nixon, zusammen mit seiner Frau Pat und Henry Kissinger auf dem Flughafen in Peking landen. Sie kommen durch einen Gitterturm von oben auf den Boden. Gleich danach bilden solche Gittertürme im Hintergrund eine Mauer. Nixon und Kissinger, ganz in Schwarz, werden vom chinesischen Premierminister Chou En-lai, ganz in Weiß – wie später auch Mao Tse-tung und seine Frau – in Empfang genommen.

Im zweiten Akt wird Pat Nixons Damenprogramm und der Besuch eines revolutionären Balletts gezeigt, dessen Autorin Mao Tse-tungs Frau ist. Diese Aufführung wird teils in Form von Skulpturen durch lebendige Darsteller live, aber auch durch Projektionen auf einen Zwischenvorgang vorgestellt, wobei die Gäste in die Handlung mit einbezogen werden und an die Kulturrevolution erinnert wird.

Musikalisch dominiert die sogenannte Minimal Music den Klang. „Satyagraha“ von Philip Glass – 1981 in Stuttgart als deutsche Erstaufführung gezeigt – lässt grüßen. Doch die Komposition des um zehn Jahre jüngeren John Adams, die von Holz- und Blechbläsern, Schlagzeug, zwei elektronischen Klavieren und Streichern zu Gehör gebracht wird, erschöpft sich nicht darin. Die Musik steht im Dreiviertel-, Vierviertel- und Sechsachteltakt.

Den Klangteppich von John Adams breitet der musikalische Leiter André de Ridder mit dem Staatsorchester und dem Staatsopernchor Stuttgart, dem in diesem Fall eine wesentliche Aufgabe zukommt, mit Empathie einerseits und Akkuratesse andererseits gekonnt aus.

Fantasievoll, abwechslungsreich und spannend ist die Inszenierung von Marco Storman, der die von Sara Schwartz stilisiert kostümierten Darsteller zu einer differenzierten Rollengestaltung anhält. Gesungen wird in englischer Sprache. Michael Mayes als Richard Nixon wartet mit einem expressiven Bariton auf. Matthias Klink verleiht Mao Tse-tung tenoralen Glanz.

Die lyrische Sopranistin Katherine Manley brilliert als Pat Nixon ebenso wie die Koloratursopranistin Gan-ya Ben-gur Akselrod als Mao Tse-tungs Frau. Die Baritone Jarrett Ott als Chou En-lai und Shigeo Ishino als Henry Kissinger tragen ebenso zum Erfolg dieser mit nicht enden wollendem Beifall bedachten Aufführung bei. Dieter Schnabel

