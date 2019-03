Fantastische Vielseitigkeit

Laut sein kann jeder. Aber ein Stück auf dem Saxofon bis zur nahezu absoluten Stille zu spielen, bis zum Moment, in dem man die Luft anhält und erwartet, dass alles auf einen einzigen, letzten Ton verdichtet und dann lautlos wie eine Seifenblase zerplatzen müsste, ist eine ganz andere Hausnummer. Der Jazzmusiker Marius Neset kann das, wie wir in seiner Komposition „Odes Of You“ hören. Und er

...