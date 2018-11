„Fantasy“ kommen am 1. Dezember nach Heilbronn. © Ludewig

„Fantasy“ ist eines der derzeit begehrtesten deutschen Schlager-Duos: Die Fans lieben Freddy und Martin für ihre sympathische Art und ihre erfrischenden Popschlager. Auf ihrer großen Jubiläumstournee präsentieren „Fantasy“ am Samstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr in der Heilbronner Harmonie die großen Erfolge ihrer 20-jährigen Karriere. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018