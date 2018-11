Farbenfrohe Klänge

Alljährlich bringen sie die Neckarauer Matthäuskirche zum Schwingen und erinnern mit ihrem Namen an den (ähnlich unermüdlich wie Bach schaffenden) Meister des Barocks. Doch die Streicher des Mannheimer Händel-Orchesters beschränken sich nicht allein auf die klangüppigen Kompositionen des Georg Friedrich Händel. Unter der Leitung von Eberhard Steinbrecher zogen sie dieses Mal einen weiten Bogen vom Barock über die Romantik bis hin zu neuzeitlichen Werken.

Händel, der gewaltige Opern und Oratorien schrieb, widmete sich vermehrt auch der Form des Concerto grosso, bei dem dem großen Orchester eine kleine Gruppe von Soloinstrumenten gegenübersteht. Seine zwölf Konzerte, die er 1740 im Opus 6 veröffentlichte, erklangen hier in fünf Sätzen als mal kraftvoll fließendes, mal nachdenklich abwartendes „Gespräch“ zwischen zwei Violinen (Susanne Deeg, Eva Richter), einem Cello (Philipp Scholl) und den übrigen Streichern.

Johann Sebastian Bach, im gleichen Jahr wie Händel geboren, setzt in seinen Violinkonzerten hohe spieltechnische Anforderungen. Susanne Deeg erwies sich hier als beeindruckende Virtuosin auf der Violine, die mit ihrem weich-glänzenden Bogenstrich das Streichkonzert in a-Moll veredelte. Vor allem im erhaben schreitenden Andante betörte sie durch die fast elegisch anmutende Melodie.

Aufreizende Dissonanzen

Wie ein sanftes Frühlingserwachen erstrahlte die Streicherserenade Opus 20 in e-Moll von Sir Edward Elgar, romantisch verträumt und endend in einem wellenartig verklingenden Finale. Paul Hindemith provozierte gerne durch grelle Dissonanzen. Seine Trauermusik, die er angesichts des Todes des von ihm verehrten Königs Georg V. schrieb, beeindruckte hier als Trauertanz (Pavane), barocke Lebensfreude und Choral. Zum Schluss schillernde Tanzanweisungen des mittelalterlichen Jehan Tabourot, die der britische Komponist Peter Warlock in eine Suite für Streichorchester umsetzte. Das Publikum dankte mit langem Applaus für ein Konzert voller brillanter Klänge.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018