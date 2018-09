„Fast bereit, der eigenen Reise hinterherzureisen“

Von zierlicher Gestalt ist sie, filigran schreibt sie und ist doch ein literarisches Schwergewicht; als Georg-Büchner-Preisträgerin ausgezeichnet mit dem renommiertesten Literaturpreis im deutschen Sprachraum. Die Rede ist von der 1960 in Hameln geborenen und in Berlin lebenden Schriftstellerin Felicitas Hoppe, die bei „Literatur im Schloss“ in Bad Mergentheim ihren jüngsten Roman „Prawda. Eine amerikanische Reise“ vorstellte.

Die „wahre Geschichte“

Kurator Ulrich Rüdenauer stellte Autorin und Moderator Alf Mentzer, Literaturwissenschaftler und Leiter der Kulturredaktion des Hessischen Rundfunks, vor, um gleich den Fokus der zahlreichen Zuhörer im Roten Saal am Beispiel des 2012 erschienenen Romans „Hoppe“ auf die „wahre“ Geschichte der Schriftstellerin zu richten. Sie habe wenig zu tun mit den geografischen Angaben, die man ansonsten kenne. Die Hoppe des Romans sei in Kanada aufgewachsen, habe in Australien und den USA gelebt und sei mit Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky befreundet.Aufgetan habe sich eine Parallelwelt, ein anderes Ich, doppeldeutig, skurril, komisch und vor allem hochliterarisch. „Felicitas Hoppe gehört zu den bedeutendsten und sprachmächtigsten Autorinnen der Gegenwartsliteratur“, so Rüdenauer.

Alf Mentzer spann den Faden weiter und meinte mit Hoppescher Ironie, es solle „über die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“ geredet werden. Als Leser wisse man, dass es Hoppe mit der Wahrheit ernst nehme, gleichzeitig aber auch kreativ damit umgehe. Im Roman „Hoppe“ sei etwa zu lesen: „Recherche ist doch bloß eine faule Ausrede für alles, was man sich selbst nicht vorstellen kann.“ Mit Fakten sammeln komme man der Wahrheit nicht näher; man brauche Fantasie, um sie zu begreifen, nicht zuletzt deshalb, „weil dass, was wir landläufig unter Wahrheit verstehen, immer durchsetzt ist von Mythen, Märchen von Fiktionen und Projektionen.“

Als Klischee enttarnte Mentzer gleich, dass die Autorin „die mit Abstand Reiselustigste aller deutschsprachigen Schriftsteller“ sei. Denn eigentlich reise sie doch gar nicht so gerne, wie er gehört habe. Hoppe bezeichnete sich tatsächlich als Stubenhockerin, die nie raus gewollt habe. Auch heute warte sie noch darauf, „was das Leben mir anbietet.“

Hier kam die Einladung in Form eines 80 Jahre alten Buches der russischen Schriftsteller Ilja Ilf und Jewgeni Petrow, deren USA-Reise in einem mausgrauen Ford von Oktober 1935 bis Januar 1936 von der Ost- an die Westküste und wieder zurück die Autorin im Herbst 2015 nachstellte.

Zu dem historischen Reisebericht „Das eingeschossige Amerika“ schrieb Felicitas Hoppe ein begeistertes Vorwort. Wie die beiden Sowjetautoren war auch Hoppe in einem Ford unterwegs, begleitet vom Künstler Foma, der Fotografin Jerry und der Fahrerin, der kettenrauchenden Miss AnnAdams. Zwei wichtige Details fehlten: Ein Aschenbecher und als Infoquellen Tramper, die man aus Sicherheitsgründen nicht mehr mitnehmen darf. Reichhaltigen Ersatz gab es dafür aus dem Internet mit vielen E-Mails und Tipps.

Ihren Roman „Prawda“ bezeichnete Hoppe nicht als „originell, denn es geht eben auf ein anderes Buch zurück.“ Plötzlich habe sie beim Lesen dieses scharfsinnigen, latent ironischen Berichts noch einmal die Reiselust gepackt, obwohl sie geglaubt habe, inzwischen Amerika nach verschiedenen Aufenthalten zu kennen: „Das Buch hat mich so begeistert, dass ich gleich losfahren wollte.“

Das Lesen habe sie quasi in einen physischen Reflex versetzt. Auf dem Rücksitz links mit dem Buch auf dem Schoß habe man von Station zu Station die Reise der beiden Russen wiederholt.

Fähig zur Selbsttäuschung

Wenig hat sich nach Hoppe in 80 Jahren verändert. Erste Station war das Ford-Museum Detroit, ein Beispiel dafür, dass sich der Mythos vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten bei allen aktuellem Elend hartnäckig gehalten hat, indem sich Fortschritt und Kapitalismus auf der einen Seite, Märchen und Mythos auf der anderen nicht ausschließen, wie Alf Mentzer anmerkte.

Bewundernswert fand Hoppe die Fähigkeiten der Amis zur Selbsttäuschung. Wie sehr deren scheinbar von Fortschritt und Technik dominierte Kultur auch auf Märchen und Mythen basiere, zeige die Geschichte, dass Ford den Sohn des von ihm verehrten Erfinders Thomas Edison gebeten habe, am Sterbebett den letzten Atemzug des Vaters mit einer Ampulle einzufangen. Hoppe erinnerte an die Janusköpfigkeit des Fortschritts.

Es wurde Licht, aber nach der Glühbirne erfand Edison auch den elektrischen Stuhl. Hoppe plädierte dafür, „vorurteilsfrei ohne den ganzen Bildungsballast zu reisen“, kein Wunder also, dass sie keine Berührungsängste hatte, die Glitzerwelt von Las Vegas als ihre Lieblingsstadt in den Staaten zu bezeichnen.

Wie virtuos Amerika mit seiner Erfindungsgabe und der Adaptierung von europäischen Mythen umgehe, zeigte Mentzer am Beispiel des berühmten Bildes des Deutsch-Amerikaners Emanuel Leutze „Washington Crossing the Delaware“ von 1851, das den General beim nächtlichen Überqueren des Delaware 1776 während des Unabhängigkeitskriegs zeigt.

„Jeder Amerikaner kennt das Bild, gemalt in einem Düsseldorfer Studio am Rheinufer mit Rheinländern als verkleidete Soldaten“, so Alf Mentzer. Felicitas Hoppe beschreibt ihre „nicht besonders effektvoll arrangierte“ Station in Hannibal, wo heute jeder Tom Sawyer nacheifern kann, der den Zaun so gekonnt und genussvoll anstrich, dass andere Jungs ihre Kostbarkeiten herausrückten, um auch einmal einige Latten anpinseln zu dürfen.

Nach Felicitas Hoppe sind die „Amis neugierig und schnell zu begeistern“, als durchreisender Gast erfreue man sich einer gewissen Beliebtheit, was sich rasch ändern könne, wenn man zum „bleibenden Sesshaften“ werden wolle. Wie es gelingt, Produkte der Imagination in den realen Raum zu überführen, zeigt die Autorin immer wieder in ihrem Roman.

In Springfield kann sie sich für einen Besuch auf einen Tee bei Familie Simpson begeistern. Skurril wird es im Death Valley, wo Hoppe das kleinste Theater der USA besuchte. Mit dem „Amargosa Opera House“ erfüllte sich die im letzten Jahr verstorbene Künstlerin Marta Becket einen Traum und malte sich ihre Opernbesucher gleich selbst auf die Fassaden.

Im „Fly over country“ zwischen dem „Boswash“ im Nordosten und dem Großraum Los Angeles, das viele Amis nur aus der Luft kennen, verschwindet die Autorin frohgemut in einem Tornado. Zum Running Gag der unterschwellig von Ängsten und der Fragilität des Lebens begleiteten Reise wird der Ausspruch „The Fear starts here“ einer Frankenstein –Maske an einer Geisterbahn neben den Niagara-Fällen. Anknüpfend an die Feststellung, dass Hoppe ein weißes Amerika besucht habe, kam Alf Mentzer auf eine Schlüsselszene des Romans zu sprechen, in der Hoppes Begleiterin AnnAdams in Chicago einem livrierten schwarzen Hotelportier mit vier Sternen am Revers und weißen Handschuhen einen 5-Dollar-Schein in die Jackentasche steckt. Diese Szene von einem Übergriff, den Hoppe nicht schnell genug vereitelte, zeigte wie in einem Brennglas die amerikanische Geschichte von Weißen und Schwarzen, oben und unten, reich und arm. Der Portier wischte nach Hoppes scharfer Beobachtung wie nebenbei über die Uniform, als müsse er etwas entfernen.

Zu einem verblüffenden Augenblick kam es nach 1,5 Stunden vergnüglicher Unterhaltung, als Alf Mentzer mit ein wenig Skrupel einen Satz hinterfragte, dessen Sinn ihm auch nach mehrmaliger Lektüre des Romans verborgen geblieben sei: „Das wahre Amerika gehört den Wirtschaftsprüfern des Internet-Fortschritts.“ Ungläubig meinte Hoppe: „Das habe ich geschrieben?“ Da sei sie ratlos; es klinge gut, aber der Lektor hätte den Satz hinterfragen und gegebenenfalls streichen müssen. Gemeinsam fanden Hoppe und Mentzel immerhin einen Erklärungsansatz: Die Schrecken des Messbarkeit wirtschaftlichen Erfolgs als dem einzigen Kriterium, um einen Fortschritt nachweisen zu können.

Viel hätte zum Schluss nicht gefehlt und Alf Mentzer hätte fast Felicitas Hoppe erneut zu einem Amerika-Trip animiert, als er sie fragte, ob sie das Gefühl habe, dem wahren Amerika nähergekommen zu sein und auf den Präsidentenwechsel ansprach. 2015 war Hoppe noch in dem Amerika des „müden Pharaos“ Obama unterwegs. Als sie im letzten Jahr den Roman schrieb, hatte Trump inzwischen die Stimmung im Lande gründlich verändert: „Jetzt bin ich fast bereit, meiner eigenen Reise noch mal hinterherzureisen.“

