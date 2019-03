Fast wie die Originale

Es sind regelrechte Festspiele des 70er Jahre-Pops, den 3600 euphorische Zuschauer an diesem Abend in der Mannheimer SAP Arena erleben. Denn, wenn „Abbamania – The Show“ in der Quadratestadt gastiert, dominieren nicht nur treue Fans die Ränge, die das legendäre Quartett in ihrer großen Zeit live auf der Bühne erlebten, auch die stilecht kostümierte Jugend formiert sich zu Fanclubs, die

...