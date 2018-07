Faszinierende Klangfülle

La Roche Quartett (v.l.): Pinchas von Piechowski (1. Violine), Birgit Glas (Bratsche), Ingibjörg Schwarze (Cello), Dennis Posin (2. Violine). © La Roche Quar.

Routinierte Glätte hat hier keine Chance, das hört man sofort. Alles lebt vom Genuss am Zusammenspiel, von inneren und äußeren Hinwendungen. Zumal, wenn es gilt, Klänge zu entfalten und zu strukturieren wie in Robert Kahns A-Dur-Streichquartett, Opus 8/1. Der 1865 in Mannheim geborene jüdische Komponist, von den Nationalsozialisten 1938 ins englische Exil gezwungen, hat seine Begegnung 1886

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2086 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.07.2018