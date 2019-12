Fasziniert von einer Landschaft

Die deutsche Kunstgeschichte kennt drei namhafte Vertreter der impressionistischen Malweise, einer davon hatte Bezüge zu einer reizvollen Gegend im linksrheinischen Bundesland, die noch zur Region zählt. Dort erwarb er später auch einen seiner Wohnsitze – ein ebenfalls reizvolles Anwesen, das ursprünglich im Besitz seiner Schwiegereltern war und von dem aus man einen herrlichen Blick über die liebliche Landschaft hatte.

Von den drei deutschen Impressionisten hatte vor allem er einen besonderen Hang zur Darstellung landschaftlicher Motive. Und besonders frönte er dieser Neigung dann, wenn er auf dem erwähnten Wohnsitz mit dem besonderen Ausblick weilte. Gesucht wird in der heutigen Folge unseres Weihnachtsrätsels der Titel eines bestimmten Gemäldes des Malers, der im Jahr 1868 im bayerischen Landshut geboren worden war und 1932 im Örtchen Leinsweiler starb.

Viele seiner Bilder könnten eigentlich so heißen, tragen aber doch andere Namen. Eine thematische Ausstellung des Malers in einer Außenstelle des Mainzer Landesmuseums verwendete 1982 den Namen des hier gesuchten Bildes in der Mehrzahl, denn alle darin vereinigten Exponate ließen sich entsprechend charakterisieren. Der Katalog zu der Ausstellung heißt ebenso und wurde von Kunsthistoriker Berthold Roland herausgegeben, der später eine Kunststiftung initiierte. Auch die Mannheimer Kunsthalle zählt ein beeindruckendes Bild des Malers mit entsprechendem Motiv zu ihrem Bestand.

Näherhin ist darauf die Ernte einer bestimmten Frucht zu sehen. Das Gemälde mit dem gefragten Titel befindet sich allerdings in einer anderen Kunsthalle, aber ebenfalls in Baden-Württemberg.

Wer heute die dargestellte Landschaft durchwandert, kann den hier eingefangenen Blick noch ähnlich erschauen. Dass der Standort, von dem aus man die abgebildeten Bäume und dahinter einen Bergzug sieht, vom Bildtitel nicht näher lokalisiert und identifiziert wird, hat einen guten Grund; die Ansicht, wie sie sich hier darstellt, wirkt typisch auch für den weiteren Raum. tog

