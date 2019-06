Eine bei uns eher selten gespielte „Faust“-Oper hatte jetzt im Großen Haus des Staatstheaters Stuttgart Premiere. Alex Ollé, Mitglied des katalanischen Theater-Kollektivs „La Fura dels Baus“, inszenierte „Mefistofele“ von Arrigo Boito. In der Koproduktion mit der Opéra National de Lyon zeichnen Alfons Flores für die Bühne und Lluc Castells für die Kostüme verantwortlich. Was das Trio präsentiert ist Goethes „Faust“ als Spektakel-Show.

Arrigo Boito war nicht nur Komponist, sondern auch Librettist - etwa für Giuseppe Verdis „Otello“ und „Falstaff“. Die Vorlage für sein von ihm selbst verfasstes „Mefistofele“-Libretto lieferte Johann Wolfgang von Goethe. Er übernahm die wesentlichen Teile aus dessen „Faust I“ (ohne die einleitende Nachtszene, Auerbachs Keller und die Hexenküche), die klassische Walpurgisnacht aus dem zweiten Akt und Fausts Tod aus dem fünften Akt von „Faust II“. Obwohl er sich, im Vergleich mit anderen „Faust“-Opern, am engsten Goethes Text anlehnte, ist in der Stuttgarter „Mefistofele“-Aufführung nur wenig von Goethes Geist zu spüren.

Das Ganze ist vielmehr eine Spektakel-Show, in der des Direktors Rat aus dem „Vorspiel auf dem Theater“: „Drum schonet mir an diesem Tag Prospekte nicht und nicht Maschinen“ Maßstäbe setzt und so gilt auch dessen Erkenntnis: „Ihr wisst, auf unsern deutschen Bühnen probiert ein jeder, was er mag“.

Wenn der Vorhang aufgeht, sieht man viele Menschen in Schutzkleidung an Tischen sitzen, die mit irgendetwas beschäftigt sind. Nachdem sie die Bühne verlassen haben und lediglich Faust im weißen Büromantel zurückbleibt, ist aber mit diesen Tischen vor einer Spiegelwand noch lange nicht Schluss. Sie werden im Lauf des Geschehens immer wieder ins Bild gerückt. Weshalb fragt man sich ebenso wie sich einem Sinn und Zweck der Schutzkleidung nicht erschließen.

Doch so ergeht es einem eigentlich ständig hinsichtlich der Bühnengestaltung, der Kostüme und auch der Personenführung in den knapp drei Stunden, einschließlich einer Pause, in dieser „Mefistofele“-Aufführung, die der 1875 in Bologna uraufgeführten, von Arrigo Boito selbst revidierten Fassung folgt.

So wird etwa die Bühne angehoben, so dass darunter eine Art Höhle sichtbar wird – wohl das Zuhause von Mefistofele, was aber keine Folgen hat. Oder es wird ein Treppen-Labyrinth aufgebaut, das eigentlich nur der Show dient.

Und damit ist der Auftritt einer an das Deutsche Fernsehballett erinnernden Truppe gemeint. Aber nicht nur das, Faust und Margherita lernen sich dort in einer Disco beim Tanzen kennen. Dabei begegnen sich dann auch Mefistofele und die sich an ihn ranmachende Marta. Was man dort allerdings hinsichtlich des Tanzes zu sehen bekommt, das ist ebenso einfallslos wie das ständige auf der Stelle Treten bei anderer Gelegenheit als unausgereiftes Bewegungsvokabular. Was die Kostümierung betrifft treten die himmlischen Heerscharen ganz in Weiß auf, ebenso wie die Engel, die dazu noch mit riesigen Schwingflügeln. Da feiert denn der Kitsch Urständ.

Doch auch die Charakterisierung der einzelnen Rollen in darstellerischer Hinsicht lässt zu wünschen übrig.

Wenn in Arrigo Boitos „Mefistofele“ Faust mehr Liebhaber als Wahrheitssucher ist, so ist davon, ebenso wie beim Titelhelden, der mehr als bei Goethe eine dämonische Gestalt ist, die aber auch komisch-groteske Züge trägt, nur wenig zu sehen.

Der italienische Tenor Antonello Palombi wartet wohl mit dem auf, was man gemeinhin unter dem Begriff Italianità versteht, doch seine Stimme hat wenig Glanz und auch nicht viel Kraft, so dass sein Faust eher einem peniblen Bürokraten als einem feurigen Liebhaber gleicht. Der Titelpartie leiht der finnische Bass Mika Kares seine vor allem in der Mittellage ausdrucksstarke Stimme, bei der aber gewisse Schwierigkeiten in der Höhe und Tiefes nicht zu überhören sind.

Mit klangschönem, kristallklarem Gesang gestaltet die moldawische Sopranistin Olga Busuioc die modisch gekleidete Margherita und die einem Show-Girl gleichende Elena. Als Marte und Pantalis überzeugt die kolumbianische Mezzosopranistin Fiorella Hincapié, sowohl stimmlich als auch spielerisch.

Der amerikanische Tenor Christopher Sokolowski singt und spielt den Wagner und den Neréo. Stimmlich Grandioses leistet der Chor unter Manuel Pujoi.

Das Staatsorchester Stuttgart, unter der Leitung des umsichtigen Dirigenten Daniele Callegari, bringt die Komposition von Arrigo Boito, bei der Einflüsse von Richard Wagner, Ludwig von Beethoven und Giacomo Meyerbeer nicht zu überhören sind, adäquat zum Klingen. Dieter Schnabel

