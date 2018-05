Favoriten aus dem Libanon und den USA

Anzeige

Kurz bevor die 71. Internationalen Filmfestspiele in Cannes heute zu Ende gehen und die Wettbewerbs-Jury ihre Preise verleihen wird, gingen noch einmal aussichtsreiche Kandidaten für die Goldene Palme ins Rennen. Einer davon, der Italiener Matteo Garrone, begibt sich erneut in die von Verbrechen zerrütteten Vororte Neapels, wo der gutherzige Marcello (Marcello Fonte) einen Hundesalon betreibt.

Dass dort reger Betrieb herrscht, liegt nicht nur an den Vierbeinern, sondern vor allem daran, dass er nebenbei Koks verkauft. Doch einer seiner Stammkunden, der brutale Simone (Edoardo Pesce), zieht ihn immer weiter hinunter in kriminelle Abgründe. Die beiden Hauptdarsteller in „Dogman“, einem von vielen männlich fokussierten Filmen in diesem Wettbewerb, beeindrucken kein bisschen weniger als die zahlreichen Hunde, die gestern bereits den inoffiziellen Palm Dog Award gewannen. Und wie atmosphärisch Garrone mit Licht und Bildern arbeitet und dabei ein erschütterndes Bild seiner Heimat zeichnet, ist so stark wie zuletzt in „Gomorrah“.

Noch nachdrücklicher als Palmen-Anwärterin ins Gespräch brachte sich auf den letzten Festival-Metern indes die Libanesin Nadine Labaki. In ihrem Film „Capharnaüm“ erzählt sie vom etwa 12-jährigen Zain, der seine Eltern verklagen will, weil sie ihn zur Welt gebracht haben. Kein Kind, so findet der Junge wohl ebenso wie die Regisseurin, soll so aufwachsen müssen wie er, dessen Eltern in ihrer Behausung die große Kinderschar oft mit nicht mehr als Wasser und Zucker füttern können, oder der kleine Yonas, Sohn einer illegal im Libanon lebenden Äthiopierin, der sich eines Tages in Zains Obhut wiederfindet.