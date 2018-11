Federleichter Film um Weihnachtsbuch von Charles Dickens

Charles Dickens, gerade einmal 31 Jahre alt, hat alles, was man sich wünschen kann. Als Schöpfer der Romane „Die Pickwickier“ und „Oliver Twist“ ist er zu Ruhm und Reichtum gekommen, mit seiner Frau und den vier Kindern - ein fünftes ist unterwegs - bewohnt er ein luxuriöses Haus in London. Es fehlt ihm eigentlich an nichts - das Einzige, was Dickens in den vergangenen anderthalb Jahren nicht

...