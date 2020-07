Feierabendhaus mit vier Juli-Konzerten

Nun öffnet auch das BASF-Feierabendhaus wieder. Wie so viele Kulturinstitutionen in den vergangenen Tagen haben am Donnerstag auch die Ludwigshafener ein erstes Programm in der Corona-Zeit präsentiert. Geplant sind an vier aufeinanderfolgenden Terminen im Juli ein Jazz-Konzert, ein klassisches Konzert sowie jeweils ein Pop- und ein Kinderkonzert. Die Einnahmen sollen an die Initiative „Support your local artist“ (deutsch: Unterstützen Sie Ihre lokalen Künstler) gehen.

Den Anfang macht Alexandra Lehmler. Die Saxofonistin spielt am 15. Juli um 18 Uhr – und soll das Publikum bei der Gestaltung des Programms mit einbeziehen.

Am Donnerstag, 16. Juli spielt Pianist Joseph Moog bei seinem Heimspiel ab 18 Uhr unter anderem Werke von Chopin und Liszt, ehe einen Tag später Cris Cosmo um 18 Uhr den Pop zurück ins Feierabendhaus bringen wird. Das Kinderkonzert „Sing Sala Bim“ beendet am Samstag, 18. Juli, den Zyklus. Beginn ist ebenfalls um 18 Uhr. seko

