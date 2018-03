Feine Sahne Fischfilet bringt politische Punkrock-Party

Anzeige

Dynamische Bläsersektion

Aber die klare politische Haltung alleine würde natürlich nicht genügen, um mehr als 1000 Menschen dazu zu bringen, die Halle02 in einen brodelnden Saal zu verwandeln. FSF haben auch die richtigen Hymnen im Repertoire. Natürlich haben sich die Musiker bei Deutsch-Punk-Vorreitern wie den Toten Hosen einiges abgeguckt, auch die zurzeit mächtig angesagten Broilers schimmern hier und da durch. Die Bläsersektion bringt Dynamik und eine erfrischende Ska-Note in die Konzertveranstaltung, die stellenweise Erinnerungen an The Mighty Mighty Bosstones weckt.

Gorkow kann dazu eingängige Slogans texten, die hängenbleiben („Komplett am Arsch“, „Wasted in Jarmen“). Das ist tanzbar, das zündet, das macht über 1000 tanzwütigen Besuchern enorm viel Spaß. „Es heißt hier alles auf Rausch““, fordert „Monchi“ an einer Stelle. Das könnte auch als Motto dieses grandiosen und schweißtreibenden Konzertabends durchgehen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.02.2018