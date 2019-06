Feine Sahne Fischfilet kommen

Die Punkrockband Feine Sahne Fischfilet gibt am Donnerstag, 12. Dezember 2019, ein Konzert in Mannheim. Wie die Konzertagentur Check Your Head am Montag mitteilte, werde die Gruppe ab 20 Uhr im Maimarkt Club (Xaver-Fuhr-Straße 101) spielen. Weitere Stationen der „Wir haben immer noch uns!“-Tour im Winter 2019 sind unter anderem Saarbrücken (Tourauftakt am 28. November, E-Werk), Koblenz (20. Dezember, CGM Arena) und zum Abschluss am 28. Dezember Bamberg (Brose Arena). Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 19. Juni, um 10 Uhr. Die Tickets kosten 30 Euro zuzüglich Gebühren. Tickets sind erhältlich bei Eventim (www.eventim.de) und auf Tixforgigs (www.tixforgigs.com) sowie an jeder Vorverkaufsstelle. lim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019