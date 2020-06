Benennt Missstände: Alligatoah beim Konzert in Mannheim. Markus Mertens (mer)

Auf seiner Homepage bezeichnet sich Alligatoah gern als „ersten positiven Zyniker unter den Protestsängern“ – beim Carstival-Gastspiel auf dem Mannheimer Maimarktgelände zeigt sich Lukas Strobel als Rap-Dramatiker, an dem Bert Brecht seine wahre Freude gehabt hätte. Dazu passt nicht nur die beißend satirische Salutfahrt auf einem Baustellenfahrzeug gen Bühne wie die Faust auf’s Auge: Auch die 120 Minuten in senfgelber Opulenz leisten ihren Beitrag zwischen Feingeist und Bänkelsang.

Die Voraussetzungen für den bissigen Triumphzug des „Raptils“ aus Neuenwalde sind dafür denkbar günstig. Die Abendsonne zaubert ein malerisches Ambiente vor die gigantische Leinwand, 850 stilvoll dekorierte Autos füllen den Fuhrpark bis auf den letzten Platz. Alle sind gekommen, um von der einmaligen Mixtur des vielleicht lyrischsten Hip-Hoppers zu kosten. Auf kräftige Punchlines („Alli-Alligatoah“) müssen Freunde guter Partylaune so wenig verzichten wie auf die Laster falscher Ästhetik („Du bist schön“).

Und dennoch sind es vor allem die Textdetails, die über die Leinwand huschen. Die mit der Nase gespielte Flöte, das dem „Problem mit Alkohol“ geschuldet ist. Die Bademäntel seiner Band inmitten des selbstkreierten „Hotels Kalliforniah“. Die „Lungenflügel“, die kurzerhand metaphorisch zum Fluginstrument erhoben werden. Das ist optisch-verbal so dicht und überzeugend arrangiert, dass sich die Perfektion des Sounds, wie sie Markus „Onkel“ Lingner (Drums), Gitarrist Hannes Kelch und Benjamin Ostarek (Klarinette) besorgen, fast schon wie selbstverständlich in hunderte Radios überträgt.

Dass sich der Protagonist dieser guten zwei Stunden damit keineswegs zufrieden gibt, sondern mit der Vermüllung der Umwelt („Lass liegen“), menschlicher Zerstörung durch Sucht („Problem mit Alkohol“) und dem Versagen als Mensch überhaupt („Wie Zuhause“) immer wieder gesellschaftliche Nadelstiche setzt, zeigt: Hier ist ein Moritaten-Mann am Werk, der moralisch zupacken kann, ohne es deshalb an Schauwerten mangeln zu lassen.

Das muss ihm so erst mal jemand nachmachen. Zumal die melodischen Ausritte bisweilen in die Gefilde von Metal („Wissen schützt vor Dummheit nicht“) und Chanson („Trostpreis“) führen, am Ende aber vor allem eines sind: eingängig. So eingängig, dass sie gefeiert werden wie einst der mittelalterliche Marktsänger, der Neuigkeiten brachte – und die Menge lachte. Auch in Mannheim ist das nur konsequent. mer

