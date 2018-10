Feinsinniger Roman über Kriegsleid

Manchmal tun Geschichten ein bisschen weh – so wie diese des russischen Schriftstellers Ananij Kokurin. „Der Tisch“, so lautet der Titel seines Romans, ist eine stille Erzählung, in deren Mittelpunkt nicht nur jenes Möbelstück, sondern die Geschichte einer weißrussischen Frau steht. Erzählt wird sie von deren Tochter Anna Regolskaja, die sie ihrem Sohn als Familienerbe weitergeben will.

Es ist Sommer 1986, noch ist die Sowjetunion nicht zerfallen, noch war das Land, in dem die Mutter lebt, die Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik. Die Tochter wohnt 24 Zugstunden entfernt in Nischni Nowgorod, das weit östlich von Moskau liegt.

Von ihren Verwandten hat Anna Regolskaja erfahren, dass sich die Mutter seltsam verhält, und deshalb beschließt die berufstätige Lehrerin, die alte Frau zu sich in die Stadt zu nehmen. Das Haus wird verkauft, die Möbel verschenkt, nur den Tisch, den will die Mutter behalten.

„Ohne ihn fahre ich nirgendwohin“, beharrt sie. Auf den ersten Blick scheint er keineswegs kostbar. Aber die Kostbarkeit steckt nicht im Holz, sondern in den persönlichen Geschehnissen, die an diesem Tisch stattgefunden haben. Und dieser Tisch ist es, der Mutter und Tochter so nah bringt wie nie zuvor, weil die alte Mutter schließlich von dem spricht, was sie ein Leben lang in sich getragen hat.

Kurzes Glück mit Deutschem

Und nun, auf der gemeinsamen Reise in die Stadt, die beide Frauen zu Fuß zurücklegen müssen, weil kein Zugschaffner sie mit dem Tisch einsteigen lässt, wird alles offen und klar. Es sind die Ereignisse der Kriegsgeneration, die erlebt hat, die gefühlt hat, was in Geschichtsbüchern nicht geschrieben steht.

Es ist das Schweigen über den Krieg, das unsägliche Leid, wenn Mann und Vater nicht wieder kommen, das Sehen abgebrannter Dörfer, und das kurze heimliche Glück mit einem deutschen Soldaten. Es ist das Trauma. Das Unterdrückte. Ananij Kokurin schildert es – in seinem Roman, der feinsinnig leise geschrieben ist und an vielen Stellen tief berührt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018