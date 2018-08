Felicitas Hoppe Gast in Bad Mergentheim

Die Herbstsaison bei „Literatur im Schloss“ beginnt mit einer großen Sprachartistin: Felicitas Hoppe liest am Mittwoch, 12. September, um 19.30 Uhr im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim aus ihrem neuen Reiseroman „Prawda“. Und sie beantwortet Fragen von Moderator Alf Mentzer (leitender Literaturredakteur beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt) zu ihrem Schreiben und ihren Weltreisen.

Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe auf Expedition in einem unbekannten Amerika: Zehntausend so komische wie hochpoetische Meilen reist Hoppe von Boston über San Francisco bis Los Angeles und zurück nach New York. Hellwach und hellsichtig begibt sie sich als literarischer Wirbelsturm auf die Spuren von Ilf und Petrow, zweier russischer Schriftsteller, die 80 Jahre vor ihr unterwegs waren und zu Kultfiguren wurden. Ob Hoppe mit ihnen die Ford-Werke und den ersten elektrischen Stuhl besichtigt, nebenbei den Zaun von Tom Sawyer streicht, in einem Tornado verschwindet oder im Auge des Sturms auf Quentin Tarantino persönlich trifft – „Prawda“ (russisch: Wahrheit) lässt die Leser Dinge sehen, wie sie über eines der unglaublichsten Länder der Erde noch nie geschrieben wurden: eine literarische Weltentdeckung. „Absolut zauberhafter, romantisch-deutsch-amerikanisch-russischer Roadtrip“, schwärmte Thea Dorn im ‚Literarischen Quartett’, „sprachlich fantastisch witzig und überhöht poetisch. Alles, was ich mir von einem Roman erwünsche, erhoffe, ersehne.“ Felicitas Hoppe, geboren 1960 in Hameln, lebt als Schriftstellerin in Berlin. 1996 erschien ihr Debüt „Picknick der Friseure“, 1999, nach einer Weltreise auf einem Frachtschiff, folgte der Roman „Pigafetta“, 2003 „Paradiese, Übersee“, 2006 „Johanna“, 2008 „Iwein Löwenritter“ und 2012 der Roman „Hoppe“, um nur ein paar ausgewählte Titel zu erwähnen. Für ihr Werk wurde Felicitas Hoppe unter anderem mit dem Bremer Literaturpreis, dem Georg-Büchner-Preis und zuletzt dem Erich Kästner Preis für Literatur ausgezeichnet. lis

