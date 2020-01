Feminismus neu definiert

Feminismus – ein Thema, das zu Zeiten einer neuen Frauenbewegung und von #MeToo, das sexuelle Nötigung zu einem globalen Thema gemacht hat, viele Menschen bewegt. In ihrer jüngsten Ausgabe beschäftigt sich die Literaturzeitschrift „Allmende“ damit, welche Inhalte und Ziele diesen neuen Feminismus auszeichnen.

Verschiedenste Aspekte werden hier beleuchtet: Neben der Skizzierung theoretischer Positionen reflektieren die 14 Autorinnen in Interviews und Essays ihre eigenen Erfahrungen mit dem Literaturbetrieb und erklären die Unterschiede zwischen neuem und traditionellem Feminismus. Unter anderem erläutert Isabella Caldart, die auch als freie Mitarbeiterin für das renommierte „Missy Magazine“ arbeitet, in ihrem (deutschsprachigen) Essay „Let’s talk about visibility“ (Lass uns über Sichtbarkeit sprechen), welche Internetbewegungen dazu beigetragen haben, dass die Buchbranche nun im Umbruch ist.

Eigene Vergangenheit analysiert

Die Autorin Caroline Rosales verrät im Interview, warum sie bei der Veröffentlichung ihres Romans das Gefühl hatte, ein hohes schriftstellerisches Risiko einzugehen. In ihrer Publikation „Sexuell verfügbar“ beschäftigt sich Rosales mit der Frage, wie eine sexistische Gesellschaft entsteht. Dabei analysiert sie unter anderem ihre eigene Vergangenheit und verbindet ihre Erkenntnisse mit Studien und wissenschaftlicher Literatur. Im Anschluss an die Autorenbeiträge werden literarische Neuerscheinungen junger Autorinnen vorgestellt und rezensiert.

„Es sind Momentaufnahmen, die wir dokumentieren, Positionen, die den Feminismus neu definieren, selbstbewusst und fordernd“, charakterisiert Hansgeorg Schmidt-Bergmann für die Redaktion im Editorial die sehr lesenswerte neue Ausgabe der von der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe verantworteten Zeitschrift. Mit Blick auf die Rezensionen stellt er fest: „Literatur im Kontext eines neuen Feminismus ist eine, die unmittelbar auf das Leben und auf Veränderung zielt – und die ist notwendig.“

