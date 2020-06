Feministin mit geballter Faust gegen Frauenbild

Was für ein Bildtitel: „Frauen werden nicht geboren, sie werden gemacht.“ Und das Bild selbst könnte nicht deutlicher sein. Es zeigt eine Frau mit kämpferisch erhobener Faust, die weit geöffnete Bluse verdeckt kaum noch die Brüste. Hinter ihr aber ist überlebensgroß das Foto einer jüngeren Frau in träumerisch-verführerischer Pose zu sehen – und gegen solch ein Frauenbild ballt die Feministin zornig die Faust. Agnese de Donato hat das Bild 1970 aufgenommen. Vor 50 Jahren. Es gehört zur Sammlung Donata Pizzi, die sich rein auf Fotografinnen konzentriert. Eine Auswahl von 150 Werken von 1965 bis heute ist jetzt im Frankfurter Fotografie-Forum zu sehen, erstmals außerhalb von Italien.

Es ist keine feministische Schau. Vielmehr kommen die Fotografinnen sehr unaufgeregt daher und gehen mit dem Gender-Thema eher ironisch um. Viele Bilder drehen sich um gesellschaftliche Veränderungen in den 1960ern und -70ern, um Rollenklischees und Gleichberechtigung, um Sexualität und Transvestiten. Einen typisch weiblichen Blick entdeckt man aber nicht – freilich gibt es kein einziges Aktfoto.

In Italien oder Sizilien geht es aber auch um die Mafia. Eine Fotografin hat die Mafiabosse und ihre Verbrechen seit 1975 dokumentiert, obwohl sie dabei oft in Lebensgefahr geriet. Letizia Battaglia, mittlerweile 84-jährig, ist denn auch die bekannteste Fotografin unter den 65 Frauen in der Schau. Alle anderen Namen kennen sogar Insider nicht.

Die 62-jährige Sammlerin Donata Pizzi ist selbst Fotografin und arbeitet seit geraumer Zeit als Bildredakteurin. Sie kennt die Szene bestens. Erst seit 2014 sammelt sie konsequent Bilder von Fotografinnen und besitzt nun einen einzigartigen Fundus von 250 Werken, den es zumindest in Europa so nicht gibt.

Verletzliche Seite spürbar

Dabei sind nicht nur „starke Frauen“ zu sehen. Lisetta Carmi etwa geriet 1965 zufällig in die Homosexuellen- und Transvestiten-Szene, deren Protagonisten sie so einfühlsam ablichtete, dass ihre verletzliche Seite spürbar wird. Diese fast zärtlichen Aufnahmen waren damals ein Skandal, der 1972 erschienene Bildband wurde sofort verboten. Heute sieht man die Bilder ganz anders und kann die Qualen verstehen, wenn Menschen mit ihrem Geschlecht nichts anfangen können.

Auf diese Fotografinnen der älteren Generation – Lisetta Carmi ist 95, Agnese de Donato ist mit 90 vor zwei Jahren gestorben – folgen die jüngeren Generationen. Simona Ghizzoni etwa dokumentierte ihre Magersucht und konnte dadurch zu einer normalen Ernährung zurückkehren. Pippa Bacca indes trampte in einem Hochzeitskleid durch elf Länder, um für Frieden und Vertrauen zu werben. Sie porträtierte ihre Fahrer, schnitt die Köpfe in Form von Transportmitteln aus, vom Fahrrad bis zum Flugzeug. Auf dieser Reise wurde sie 2008 vergewaltigt und ermordet.

