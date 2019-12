Fernab von Schema F

Man muss sie einfach mögen. Schon ihre Ansagen: Jedem Stück außer dem allerersten schickt sie eine ausführliche Erklärung voraus, zu Sinn und Absicht des darin dann musikalisch Ausgeführten. Und da Anke Helfrich sich mit Vorliebe inspirieren lässt von ganz persönlichen Erfahrungen, erfährt das Publikum allerhand über das private Leben der Pianistin aus Weinheim.

Zum Beispiel über ihre Familie, der sie eine Komposition gewidmet hat: Dass deren Angehörige jetzt an Weihnachten wieder zusammenkommen, wie viele Personen es sein werden und aus welchen Ländern die Einzelnen anreisen. Ja, sie holt gerne weit aus, lässt sich von ihrem Mitteilungsbedürfnis mitreißen, bis ihr plötzlich einfällt, dass weitere Einzelheiten wohl doch zu weit führen würden. Das sagt sie dann auch und stoppt ihren Redefluss unter verlegenem Lachen. Von den Leuten im Saal wird es verständnisvoll erwidert. Einer so sympathischen, weil aufrichtigen Plaudertasche kann man nicht böse sein.

Große stilistische Auswahl

Das Verblüffende aber ist: In ihrem Spiel auf dem Konzertflügel wiederholt sich das Muster. Selten genug, dass Anke Helfrich eine Improvisation einmal bis zum Ende so durchzieht, wie sie begonnen hat; mit Einzelnotenlinien der rechten Hand etwa. Viel öfter bricht sie einen solchen Einstieg überraschend ab, wendet sich anderen pianistischen Techniken zu. Sie verfügt über eine große Auswahl: markante Parallelläufe beider Hände; Übernahme der Führung durch ihre stark ausgeprägte Linke; oder machtvolle Akkorde, die sie harmonisch so reich nuanciert gestaltet, wie es im Jazz sonst kaum je zu hören ist.

Und der fernab vom Schema F nach seinen eigenen Gesetzen fließende musikalische Bewusstseinsstrom ist auch ein Ausdruck von Freiheit: zu unversehens sich ergebenden Erkundungen perkussiver Möglichkeiten des Pianos zum Beispiel. Von Jens Düppe am Schlagzeug werden sie mit wachen Ohren und lächelnder Miene sofort beantwortet, während Dietmar Fuhr am Kontrabass unerschütterlich die Stellung hält.

