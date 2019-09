Ferres dreht mit Hollywood-Stars

Der deutsche Schauspielstar Veronica Ferres (Bild) wird in der US-Komödie „Love, Weddings and Other Disasters“ (Liebe, Hochzeiten und andere Katastrophen) mitwirken. Der Film ist prominent besetzt: Diane Keaton und Jeremy Irons sollen die Hauptrollen übernehmen, wie Hollywood-Produzentin Nadine de Barros von der Firma Fortitude International der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ferres hatte im Februar schon eine Rolle in dem Drogen-Thriller „Dreamland“ an der Seite von Oscar-Preisträger Gary Oldman erhalten. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019