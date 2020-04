Festival des Deutschen Films abgesagt

Nach diversen Absagen von Großveranstaltungen in der Region hat am Freitag auch das Festival des Deutschen Films den Ausfall der diesjährigen Ausgabe aufgrund der Corona-Krise bekanntgegeben. Das Festival sieht sich als Ort der Zusammenkunft für zuletzt 120.000 Festivalgäste von der Pandemie "ganz besonders betroffen". Das erklärte Festivaldirektor Michael Kötz am Freitag in einer Pressemitteilung. "Schon ganz am Anfang des Ausbreitens (...) haben wir geahnt, dass es sehr ernst werden könnte für uns", so Kötz, man habe "aber doch intensiv gehofft, dass der Kelch einer Absage an uns vorübergehen könnte."

Heute denke er, dass selbst ohne amtliches Verbot des Festivals eine reguläre Durchführung aufgrund des vorhandenen Infektionsrisikos nicht tragbar gewesen wäre. Nach der Absage des Heidelberger Frühlings und vorläufig sämtlicher Veranstaltungen in der SAP Arena reiht sich das Filmfestival dabei in die Liste von Großveranstaltungen in der Region ein, die aufgrund staatlicher Weisungen und aus Vorsicht vor den Gästen nicht stattfinden können. "Wir halten die Entscheidung der Politik für weitsichtig und richtig und würden auch von uns aus unser Publikum keiner gesundheitlichen Gefahr aussetzen wollen", so Michael Kötz.

Auch, wenn das Festival nicht auf gewohnte Weise in der Atmosphäre der Ludwigshafener Parkinsel stattfinden könne, werde es vom 26. August bis zum 13. September ein digitales Ersatzangebot für Cineasten aus dem Rhein-Neckar-Raum geben. Unter dem Motto "Festival des Deutschen Films 2020 - Dahääm" werde es ein umfangreiches Programm auf der Homepage mit einer Auswahl von Publikumslieblingen früherer Filme sowie "interessanten Beiträgen" zu sehen geben, "die das Erlebnis Filmfestival vertiefen." Diese Filme sollen nach dem Willen des Organisationsteams in einem Online-Wettbewerb miteinander in Konkurrenz treten. Demnach könnten die Nutzer nach dem Streaming über eine Abstimmung entscheiden, welcher Film den Sonderpreis "Rheingold Extra" erhalten soll". Auch ein Rahmenprogramm werde für das Zuschauen vom Bildschirm zu Hause erarbeitet.

Gleichzeitig warnt Festivaldirektor Kötz aber auch davor, das Internet als Allheilmittel in Zeiten von Veranstaltungsverboten zu betrachten. Es dürfe "nicht passieren, dass Filmfestivals wie auch Kinos bei dieser Gelegenheit ungewollt freiwillig den Platz räumen zugunsten des Internets – so wie wenn der Einzelhandel seine Kund*innen an die Internethändler verliert. Wir wollen umgekehrt das Internet dafür benutzen, zu zeigen, wie schön es war und wie schön es gewesen wäre, ein richtiges Filmfestival auf der Parkinsel zu veranstalten." Die Premieren, die dem Festival ganz besonders am Herz gelegen wären, wolle man dementsprechend im kommenden Jahr nachholen.