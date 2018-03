Festival des deutschen Films künftig auch mit internationaler Reihe

Anzeige

Ludwigshafen.Neuerungen beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen: Von diesem Jahr an wird die Reihe "Salon - Internationaler Film" eingeführt. Darin werden auch Filme gezeigt, die nicht aus dem engeren deutschen Kulturraum stammen, aber sich mit dem deutschen Kino und der deutschen Kultur auseinandersetzen. Das teilte das Festival am Dienstag mit.

Angesichts der zunehmenden fremdenfeindlichen Einstellungen im Land wolle man nicht "als "deutsches Filmfestival" missverstanden werden, teilte Festivaldirektor Michael Kötz mit. "Wir sehen das Filmfestival de facto schon immer in einem dialogischen Verhältnis mit der Filmkunst in fremden Ländern. Aber es besteht die dringende Notwendigkeit, diesen Dialog jetzt auch sichtbar zu machen."

Außerdem werden Preise und Preisgelder neu strukturiert. Der bislang mit 50 000 Euro verbundene Filmkunstpreis für Kinofilme, Fernsehproduktionen und Mischformen ist künftig mit 20 000 Euro dotiert: 5000 Euro für die Regie, 5000 Euro für die Produktion und 10 000 Euro für den Kinofilmverleih des Preisträgers. Für den bislang mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis gibt es künftig ebenfalls 20 000 Euro, die wie beim Filmkunstpreis aufgeteilt werden. Im Wettbewerb um diesen als "Rheingold" bezeichneten Preis laufen alle neuen Filme des Programms.