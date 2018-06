Festival in der Deluxe-Variante

Anzeige

Das Würth Open Air hatte zwar nicht die ganz großen Acts an Land gezogen wie letztes Jahr mit Cro und Sting – doch eine perfekte Organisation, eine stimmungsvolle Kulisse vor dem Carmen Würth Forum und nicht zuletzt die aufspielenden Künstler und Bands verliehen dem Open Air seinen ganz besonderen Reiz und ein unvergessliches Erlebnis.

Deutscher Pop und Techno

Nachdem das Festival am Freitagabend mit einem Klassik-Konzert gebührend eingeläutet wurde, stand am Samstag ein Deutschrock und -Pop Tag an. Sieben Stunden Musik pur ließen etwa 6000 Menschen auf das Gelände strömen. Dass die Karten für diesen Tag nicht ganz ausverkauft waren, lag laut Organisatoren, am gleichzeitigen WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Doch dies hielt die angereisten Fans vom ausgelassenen Feiern nicht ab. Nachdem Tom Gregory und Johannes Oerding nachmittags schon ersten Schwung in die Menge brachten, sorgte das Duo „Glasperlenspiel“ für erste begeisterte Hüpf- und Tanzeinlagen im Publikum. Der Headliner an diesem Abend war jedoch unangefochten der badische Sänger Max Giesinger. Mit seinem wohlbekannten Hit „Einer von 80 Millionen“ begeisterte er die Menschenmenge restlos.

Trotzdem konnte Fritz Kalkbrenner mit seiner atemberaubenden Lichtshow und eingängigen Technobeats noch eins drauf setzen. Als dann noch die Nachricht vom Sieg der deutschen Mannschaft sich über das Gelände verbreitete, gab es kein Halten mehr.